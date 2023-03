MotoGP | Bastianini: “Bel passo avanti. La vittoria? Manca qualcosa”

Carica lettore audio

La grande protagonista dei test di Portimao è stata senza ombra di dubbio la Ducati. Con ben sette moto nelle prime dieci posizioni, ha dominato la classifica dei tempi, mantenendosi il riferimento per tutti gli altri. A fare la voce grossa è stato ancora Pecco Bagnaia, che ha disintegrato il record della pista, guidando un plotone di “rosse” da far spavento. Tra queste c’è la GP23 di Enea Bastianini, che ha concluso le prove in Algarve con il sesto crono.

Il campione del mondo ha fatto la differenza su tutti gli altri ancora una volta, ma sicuramente anche Bastianini si è difeso in questa giornata conclusiva, andando anche lui al di sotto del record della pista e migliorando decisamente tempi e sensazioni in vista del primo weekend della stagione. Dopo un Day 1 negativo, Bestia si è riscattato andando a chiudere i test con ottimismo e positività: “Sono contento, è andata molto meglio rispetto a ieri, perché abbiamo fatto un bel passo avanti molto presto, inoltre abbiamo modificato un po’ la moto e il mio feeling era migliore. Per me è stato possibile spingere sull’anteriore rispetto a ieri, dove eravamo al limite già molto presto. Sono contento del passo ma anche del time attack. Ne ho fatto solo uno ed è andato bene. Non è al livello di Pecco, ma non è male”.

Bastianini e il suo team si sono buttati alle spalle il primo giorno, buttandosi a capofitto sulla giornata che conclude l’inverno della MotoGP e che offre un piccolo assaggio di quello che sarà il fine settimana del Gran Premio del Portogallo, che ormai è sempre più vicino: “Ieri è stata una giornataccia, quindi la voglio eliminare e stamattina siamo ripartiti con un’altra mentalità. Però siamo stati bravi, ne siamo usciti subito, quindi il bilancio di questi due giorni è buono. Oggi siamo riusciti a lavorare bene e quello che è stato fatto sulla moto l’ho sentito, a differenza di ieri. Direi che è stata una giornata molto buona. Ancora ci manca qualcosa per lottare per la vittoria, però credo che ci siamo sistemati abbastanza, visto dove eravamo, aver fatto un progresso così significa che abbiamo lavorato bene. Io ho capito un po’ di cose e ovviamente la squadra sta iniziando a conoscermi e a capire di cosa ho bisogno. Oggi ho lavorato di più sul setup e sulla guida”.

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bastianini paga quattro decimi dal miglior tempo di Bagnaia, però ha dato dei chiari segnali di miglioramento e già ragiona in ottica gara: “Pecco oggi ha fatto la differenza su tutti, specialmente come gli riesce molto bene di solito sul giro secco. Sul passo penso di aver fatto un bel lavoro, ma lo ha fatto anche lui. Quindi sarà interessante. La Sprint Race ovviamente è diversa, oggi ho fatto la mia prima simulazione e bisogna cercare di fregarsene delle gomme, perché in 12 giri il consumo non è drastico. Mentre per la gara più lunga sarà interessante perché non è ancora chiaro quale gomma usare. Non credo che la soft reggerà, ma vedremo”.

Inevitabile è il confronto con il suo compagno di squadra, che non solo è stato il più veloce in entrambi i giorni, ma detiene il titolo mondiale. Enea però vede tutto questo come una spinta per fare meglio e avvicinarsi alla vetta: “Pecco è molto bravo nel chiudere il gas nel modo giusto, io sono un po’ più aggressivo, quindi quello che mi frega ancora è quell’aspetto lì. Più o meno riesco a girare sugli stessi tempi, ma quando devo fare qualcosa di più, faccio più fatica. Su questa pista mi dovrò adattare e cercare di usare un po’ il suo stile, perché paga”.