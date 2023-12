MotoGP | Bastianini: "Bel lavoro di set-up. La GP24 è migliore"

Il cronometro non conta, almeno quello legato ai tempi più veloci della giornata. Ducati ed Enea Bastianini hanno lavorato per arrivare pronti alla prossima stagione, non a stampare il proprio nome in cima alla lista dei tempi al Ricardo Tormo di Valencia, sede dell'ultimo test 2023 di MotoGP ma già rivolto al 2024.

Il pilota di Rimini ha avuto modo di lavorare a lungo con la Desmosedici GP24, quella che ritroverà nei test di Sepang 2024 prima dell'avvio della stagione, e le sensazioni sono state subito buone. Esattamente al pari di quelle del compagno di squadra e campione del mondo in carica Francesco Bagnaia.

Al termine della giornata di prove, Bastianini si è concesso ai microfoni dei giornalisti presenti a Valencia, tra cui quelli di Motorsport.com, e ha regalato la prima panoramica della nuova Rossa che, sul tracciato della Comunitat Valenciana, si è presentata... nera.

"La giornata è andata bene, perché il primo impatto che ho avuto con la Desmosedici GP24 è stato migliore di quanto non sia stato quello dello scorso anno. Non una grande differenza con la moto 2023, ma è migliore. Abbiamo lavorato bene anche sul set up, e questa è una cosa positiva perché nella stagione appena terminata non ho avuto modo di lavorare tanto su questo aspetto e abbiamo migliorato come gira la moto, abbiamo migliorato un po' l'entrata in curva".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Ducati Team

Se nel 2023 a mancare è stato un set up base che potesse permettergli di sfruttare i punti forti della moto e della sua guida per gran parte della stagione (complici anche gli infortuni), Bastianini ha subito cercato un feeling con la nuova moto e questo sembra essere arrivato. Elogi anche al nuovo motore, così come hanno confermato tutti gli altri piloti Ducati che hanno avuto modo di provare la nuova specifica.

"La moto 2024 è migliore a centro curva, secondo me. Ma la cosa più positiva è che siamo riusciti a migliorare l'assetto. E' migliore anche il motore rispetto allo scorso anno. E' veloce, quando apri il gas la risposta è ottima e sono contento".

"Il freno motore della nuova specifica del propulsore è migliore, ma è abbastanza simile al 2023. Ma abbiamo provato anche qualcosa di differente, lo ha provato anche Pecco, e la risposta è stata buona. Abbiamo provato queste cose in vista dei test di Sepang del prossimo anno. E' qualcosa che mi può aiutare con il freno motore. Oggi è stato comunque difficile provare certe cose a causa del forte vento. Ho provato anche un time attack, ma con questo vento mi sono trovato un po' al limite. Per questo ho preferito non farne uno vero e proprio. Abbiamo altri test per provare".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Ducati Team

Oggi i piloti hanno avuto modo di provare alcune gomme Michelin 2024. Enea ha subito promosso l'anteriore Soft, mentre ha dichiarato candidamente di non aver provato quelle per il 2025 per via della loro mescola, la Hard, inadatta per le fredde condizioni meteo e di pista incontrate oggi.

"Ho provato le nuove gomme e mi sono piaciute. La Soft anteriore era buona. Ho provato solo le Soft oggi perché volevo essere cauto. Era importante non procurarsi altri infortuni. Credo però che Michelin abbia fatto un buon lavoro. La cosa migliore che hanno portato queste nuove gomme è l'entrata di curva, danno più grip".

"Ho preferito non provare le specifiche portate dalla Michelin in vista del 2025. Erano Hard e per le condizioni di pista che abbiamo trovato sarebbe stato da pazzi provarle (ride, ndr). Probabilmente possono essere migliori, non so se qualcuno le abbia provate ma sono molto curioso e vedremo in Malesia".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing

Impossibile poi non dare uno sguardo ai due piloti più attesi della giornata, ovvero Marc Marquez che ha fatto il suo esordio su una Ducati - quella del team Gresini Racing - dopo 10 anni in Honda, e Pedro Acosta, nuovo gioiello della GasGas (KTM).

"Ho guardato i dati di Marc prima di venire al debrief ed è andato molto bene sin dall'inizio. E' stato molto veloce rapidamente. La Ducati è una moto molto veloce, ma è andato forte subito e anche il suo time attack ha mostrato quanto forte sia andato. E' stato il pilota Ducati più veloce di tutti alla curva 8. La sua velocità in quella parte di pista è impressionante. Per il resto niente di nuovo".

"Ho visto anche Pedro in pista. L'ho guardato bene a metà sessione ed è davvero bello da vedere. Ha uno stile di guida molto bello ed è già veloce. Probabilmente sarà competitivo sin dalla prima gara. Fantastico".

"Sono davvero curioso di vedere come sarà la prossima stagione. Se questa è stata complicata, la prossima penso che lo sarà ancora di più, e lo sarà per tutti", ha concluso Bastianini.