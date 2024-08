MotoGP | Bastianini: “Avevo già l'offerta Pramac, ma sono convinto di KTM”

La pausa estiva ha consentito alla MotoGP di riprendere fiato per ripartire con la seconda metà di questa stagione così impegnativa. Tuttavia, anche a motori spenti non sono mancate le notizie né le indiscrezioni, alcune verificate altre no. Una di queste vedeva il possibile addio di Enea Bastianini a KTM ancora prima che iniziasse il 2025.

Il pilota romagnolo ha siglato un accordo con la formazione Tech 3, che dal prossimo anno disporrà di RC16 ufficiali, lasciando così la Ducati. Durante la pausa estiva, tuttavia, alcune voci avevano dato Bastianini pronto a lasciare la Casa austriaca per unirsi al team Pramac, andando così a guidare una Yamaha. Queste voci non solo non sono mai state verificate, ma trovano oggi la smentita da parte del diretto interessato.

“Sono voci che ho sentito anche io durante la pausa”, ha spiegato Bestia nel giovedì del Gran Premio di Gran Bretagna. “Ma io sono sempre stato convinto della scelta che ho fatto. Pramac? L’offerta era arrivata anche prima, ma penso che ad oggi KTM sia la miglior soluzione per me, anche se non sono ancora salito sulla moto”.

Lasciare Ducati per andare in KTM sarà un salto nel vuoto, un cambiamento importante che potrebbe essere determinante per la carriera di Bastianini. Enea però troverà Alberto Giribuola, il suo storico capotecnico con cui ha ottenuto ottimi risultati e raccolto tante soddisfazioni: “È un cambiare in qualsiasi situazione, ma ritrovare il mio capotecnico è uno degli aspetti che ho valutato per mettere insieme la miglior condizione possibile”.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Durante la pausa estiva, c’è stato anche tempo per qualche botta di adrenalina. Bastianini è stato uno dei protagonisti del WDW, l’evento Ducati che ha raccolto tanti consensi ma che si è portato dietro diverse polemiche a causa soprattutto dell’incidente avvenuto tra Nicolò Bulega e Marc Marquez. Enea è stato spettatore d’eccezione: “Ero staccato, non ero in sella con Bulega. È andata così, mi dispiace per Nicolò che magari si è anche fatto un po’ male. Diciamo che Marc poteva evitare di entrare così, però capisco che quando si è in gara c’è chi riesce a gestirsi e chi meno”.

Ora però è il momento di tornare a concentrarsi sul mondiale, che riparte questo fine settimana da Silverstone: “La vedo bene, la pista mi piace molto, è veloce e particolare. Speriamo che sia un weekend soleggiato. Sicuramente manca un po’ di esplosività, è quello che cercherò per le prossime gare”.

“Sono veloce, molte volte come chi vince la gara. Quindi mi dà motivazione, ma dall’altra parte dico ‘perché parto sempre così indietro?’. Devo continuare a lavorare sul migliorare il giro secco, cercare di fare qualcosa di diverso. È una cosa che deve venire da sola e spero che arrivi presto, così mi posso giocare le gare”, ha raccontato Bastianini.

Il pilota Ducati si presenta in quarta posizione nella classifica generale, a soli 11 punti da Marc Marquez, terzo. L’obiettivo sarà la top3? “Marc è molto veloce, sarà difficile lottare con lui. Ma credo di poterlo fare e di avere la possibilità di riuscirci. Al momento, i primi due piloti del campionato, Pecco Bagnaia e Jorge Martin, sono velocissimi e non sarà semplice chiudere il gap da loro. Ma vedremo”, ha concluso Enea.