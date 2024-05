MotoGP | Bastianini: "Aprilia buona opzione, ma spero di restare in Ducati"

Barcellona è il presente, ma è il futuro a tenere banco in casa Ducati. La decisione sul nome del compagno di squadra di Pecco Bagnaia per il prossimo biennio si avvicina, probabilmente arriverà al Mugello o subito dopo, ma sono ancora tre i candidati per quella sella. I due favoriti restano Jorge Martin e Marc Marquez, ma non si può considerare già per tagliato fuori chi attualmente occupa quel lato del box, ovvero Enea Bastianini.

Tutti e tre si sono ritrovati schierati davanti ai media, con Bagnaia a fare da spettatore divertito, nella conferenza stampa che ha aperto il weekend del Gran Premio di Catalogna, e ovviamente la scelta che dovranno fare gli uomini in Rosso, che poi darà il via al domino del mercato, è stato l'argomento cardine.

"Probabilmente questa sarà la decisione più difficile per la Ducati, perché siamo i primi quattro nel Mondiale, anche se Pecco ha già il contratto e quindi è fuori dai giochi. Ora come ora, la mia sella non è scomoda: la Ducati è velocissima, anche sulle piste dove magari abbiamo un po' faticato l'anno scorso. Posso ancora essere un pilota ufficiale anche nella prossima stagione, ma so che Jorge e Marc sono velocissimi e questo complica le cose. Io un po' ci spero, ma vedremo", ha detto Bastianini quando gli è stato chiesto di addentrarsi nell'argomento.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Marc Fleury

Nel caso in cui dovesse perdere il posto, una delle opzioni più chiacchierate per "Bestia" è un approdo in Aprilia, a maggior ragione dopo che oggi Aleix Espargaro ha annunciato il suo ritiro a fine stagione. Il riminese non ha per niente scartato la cosa, lasciando intendere però che la priorità rimane il Rosso: "Certo, può essere un'opzione. E' un buon costruttore ed ha fatto grandi progressi negli ultimi cinque. Sicuramente può essere una buona opzione, ma forse è meglio aspettare ancora un po'".

Tornando all'attualità, il circuito catalano non gli ha mai sorriso particolarmente nella sua parentesi in MotoGP, con un decimo posto e due ritiri. Dunque, non sarà troppo complicato cercare di migliorare il suo score nel fine settimana.

"Non sono stato molto fortunato qui a Barcellona nell'ultimo periodo: nel 2022 sono caduto e l'anno scorso ho fatto un grosso errore alla prima curva, innescando un incidente che ha coinvolto anche altri piloti. Vediamo come andrà quest'anno, speriamo meglio, ma è una gara strana perché c'è davvero poco grip e quindi è importante avere un buon set-up di base", ha concluso.