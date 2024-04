MotoGP | Bastianini: “Ad Austin avremo un problema con Marquez”

Marc Marquez è il pilota che vanta il maggior numero di vittorie sul tracciato di Austin, in Texas. L’otto volte campione del mondo ha conquistato il suo primo successo in MotoGP proprio al COTA nel 2013 e, da quel trionfo, hanno fato seguito altre vittorie successive fino al 2019, quando è caduto lasciando la porta aperta alla vittoria di Alex Rins, all’epoca pilota Suzuki.

Quando il COTA è tornato in calendario nel 2020 dopo un anno di assenza a causa della pandemia di Covid, Marquez è salito nuovamente sul gradino più alto del podio, nonostante stesse ancora recuperando dal brutto infortunio al braccio rimediato nella gara di Jerez del 2020. Quest’anno, lo spagnolo ha debuttato in sella alla Ducati del team Gresini in maniera esplosiva, chiudendo il GP del Qatar in quarta posizione e salendo sul podio in Portogallo.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Enea Bastianini ha vinto al COTA nel 2022 ed è contento di tornare in America dopo un anno di assenza a causa di un infortunio alla spalla. Tuttavia, il portacolori ufficiale Ducati teme la minaccia di Marquez: “Ho perso la gara l’anno scorso per l’infortunio, però ho bei ricordi dal 2022. Era stata la mia vittoria preferita della stagione ed è bello tornare al COTA. Avremo un problema con Marc, perché è molto veloce su quella pista, ma lo avremo anche con gli altri piloti. Vedremo come va”.

Il romagnolo è tornato sul podio in MotoGP in Portogallo per la prima volta dalla Malesia dello scorso anno, in cui ha chiuso secondo alle spalle del vincitore Jorge Martin. Lo scorso anno, oltre all’infortunio, ha faticato con il grip in sella alla Desmosedici GP23. Quest’anno però, il buon inizio di stagione gli ha fatto ritrovare la giusta confidenza per Austin.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“La mentalità sarà sempre la stessa, perché penso che abbiamo iniziato con il piede giusto quest’anno”, ha sottolineato. “Abbiamo lavorato bene tutto l’inverno, sapevo che l’inizio della stagione sarebbe stato un po’ più difficile perché in Qatar ho faticato di più. Ma sappiamo anche quali sono gli aspetti su cui lavorare, quindi possiamo dire non di essere calmi, ma di essere fiduciosi”.