MotoGP | Bastianini: "A Phillip Island non ci sarà la solita lotta tra Ducati"

La lotta per il titolo ormai sembra essere fuori portata, anche se l'aritmetica qualche piccola speranza gliela darebbe ancora. Questo non vuol dire però che la posta in gioco non sia alta per Enea Bastianini, che nel rush finale della MotoGP 2024 si dovrà giocare il terzo posto nel Mondiale con Marc Marquez. E si parte da Phillip Island, dove il meteo può sempre regalare qualche sorpresa e ci sarà da scoprire anche un nuovo manto d'asfalto.

"Sicuramente il weekend sarà un po' ballerino, perché mette un po' di piogga, ma soprattutto tanto vento. Le condizioni cambieranno, ma siamo abituati perché a Phillip Island è sempre stato un po' così. Però ci sarà l'asfalto nuovo, che sarà sicuramente una miglioria importante. Avendone parlato anche con alcuni piloti di Superbike, almeno, sembra che non sia male", ha detto il pilota della Ducati al suo arrivo in Australia.

Proprio per essere pronti in ogni evenienza, la Michelin ha portato una soluzione di back-up per il posteriore, ma le sessioni avranno la durata tradizionale, mentre per la Moto2 è stata allungata di 15 minuti la FP1 proprio per permettere di prendere le misure al nuovo fondo.

"Con il fatto che ci saranno probabilmente dei turni bagnati, non avremo la possibilità di fare troppe prove e di valutare tutte le gomme. Questo forse può essere un limite, ma dobbiamo cercare di essere veloci e non farci trovare impreparati da questo punto di vista".

Il tracciato australiano ha caratteristiche particolari, forse uniche, con curve velocissime a sinistra e poche e prevalentemente lente a destra. Un circuito che in passato ha dato vita a gare di gruppo ed è per questo che il riminese stavolta non si aspetta una battaglia solo fra Ducati.

"Phillip Island è un circuito in cui abbiamo sempre visto anche delle altre moto andare forte in passato, quindi non mi aspetto di vedere la solita lotta a quattro, ma un qualcosa di diverso, con più moto. Poi è da vedere: è vero che quest'anno abbiamo sempre fatto la differenza, però credo che questa sia una pista che avvicinerà un po' i livelli di tutti".

Quando gli è stato chiesto da cosa derivi questa sua convinzione, ha concluso: "Il livello cresce ogni anno, è incredibile di quanto si migliorino i tempi e anche le gomme lo hanno fatto tanto quest'anno. E' un percorso che stiamo affrontando e che porta anche noi in Ducati ad essere sempre più forti. Ma dico questo perché a Phillip Island si sono sempre viste anche altre moto davanti, quindi penso che sarà così anche quest'anno".