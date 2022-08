MotoGP | Bastianini da record: “Ho ritrovato feeling con la moto”

Carica lettore audio

Il weekend del Red Bull Ring è uno degli appuntamenti decisivi per il futuro di Enea Bastianini, che si sta giocando il posto nel team ufficiale Ducati con Jorge Martin. Il pilota Gresini però nel momento decisivo non fa cogliere impreparato e in Austria conquista una stratosferica pole position, dando prova di avere tutte le carte in regola per poter essere parte del team factory.

Il romagnolo si impone nella qualifica austriaca, andando a beffare proprio la coppia ufficiale Ducati e batte il record della pista, firmando un 1’28”772. Per soli 24 millesimi riesce a stare davanti a Bagnaia e si candida come un contendente per la vittoria su un tracciato che storicamente è congeniale alla Desmosedici. L’ultimo giro...bestiale gli ha consentito di conquistare la sua prima partenza al palo in MotoGP e anche la prima dopo diverso tempo, l’ultima risale all’epoca della Moto3.

Il risultato della qualifica è però frutto di un grande lavoro, come spiega Bastianini al termine del sabato austriaco: “Sono molto contento della qualifica di oggi, l’abbiamo preparata bene nelle FP4. Era importante essere veloci per arrivare pronti. Ho provato anche la hard all’anteriore per la gara di domani, perché sappiamo che dovrebbe essere la scelta migliore. La qualifica è stata bella, il mio giro non è stato perfetto, ma è bastato per fare la pole position. Questa pole ha un valore aggiunto per me, perché era un po’ che non la facevo, dalla Moto3! Perciò è una bella emozione!”.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Si sa, Bastianini è sempre stato molto più efficace in gara rispetto al giro secco. Tuttavia, il risultato odierno fa pensare che il pilota del team Gresini abbia davvero compiuto un grande passo in avanti in termini di crescita e anche lui conferma le buone sensazioni: “Penso che inizio a esprimermi al meglio, ma credo che ci sia ancora del lavoro da fare, l’indole rimane quella di fare qualcosa di più in gara rispetto alla qualifica. Però oggi eravamo molto competitivi, sapevo di poter fare qualcosa in più e ci ho provato”.

La pole position al Red Bull Ring è sicuramente importante in ottica futuro, in ballo tra il team Pramac e quello ufficiale. Tuttavia, Enea non ci pensa troppo e si mostra piuttosto sereno: “Sicuramente quando si è sereni e si lavora bene nel box metà dell’opera è già fatta, soprattutto quando non si hanno troppi pensieri per la testa. Oggi penso di aver guidato in maniera pulita e serena ed è arrivato un bel risultato”.

Risultato che spera di concretizzare nella gara di domani, che a questo punto lo vede tra i favoriti. Bastianini punta anche al riscatto in Austria, dove è sempre andato forte ma non è mai stato in grado di portare a casa dei risultati soddisfacenti per diverse ragioni: “In Austria sono sempre stato abbastanza competitivo, però non sono mai riuscito a concludere, a parte in Moto3. Penso di aver ritrovato anche il feeling con la moto, non stiamo toccando praticamente niente se non a livello elettronico. Quando si arriva in una situazione del genere è la cosa migliore, perché sai sempre cosa hai in mano”.

Infine poi non manca un commento alla grande novità del prossimo anno. La Sprint Race è stata ufficializzata proprio oggi dai vertici della MotoGP e Bastianini ci scherza su: “Ci hanno dato la notizia che dall’anno prossimo ci sarà la sprint race, non so se per me sarà una cosa buona perché di solito vengo fuori negli ultimi giri, ma vedremo!”.