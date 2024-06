MotoGP | Bastianini: "Pramac? Dipende, valuterò tutto per essere veloce"

Oggi è stato il meno chiacchierato, ma inevitabilmente anche Enea Bastianini è stato chiamato in ballo da tutti i rumors che hanno animato il giovedì del Mugello. Del resto, l'argomento di discussione è la sella che oggi occupa lui, quella della Ducati ufficiale, ma che secondo le ultime voci potrebbe essere affidata a Jorge Martin nella prossima stagione. Il tutto a patto che Marc Marquez accetti una collocazione nel Prima Pramac Racing, che però l'otto volte iridato ha scartato in maniera anche abbastanza repentina.

In tutto questo, il riminese, che ha partecipato alla seconda conferenza stampa pre-evento del Gran Premio d'Italia, è probabilmente quello che ha giocato più a carte coperte di tutti, anche perché i rumors lo danno quasi certamente in uscita dalla squadra ufficiale di Borgo Panigale. "Credo che sia anche normale che si parli di più degli altri due, soprattutto di Martin, che è quello che ha fatto meglio per ora rispetto a tutti noi. Ovviamente è giusto guardarsi intorno, però, come ho detto, anche io volevo aspettare il Mugello".

Visto che Marquez ha scartato l'opzione Pramac, gli è stato quindi domandato se invece possa essere una buona opportunità per lui: "Dipende, io voglio cercare di valutare tutto perché voglio essere il più veloce possibile. Farò la scelta che mi permetterà di esserlo".

In questo senso, pur rimanendo abbastanza abbottonato, ha dato un indizio quando gli è stato chiesto se preferirebbe un team ufficiale o un team satellite ma con una moto certamente competitiva: "Sicuramente quello che cercherò sarà il supporto di una Casa. Come detto, voglio valutare bene. Appena finita questa gara, vedremo quale sarà il da farsi e anche quale sarà la decisione finale di Ducati".

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Se non altro, tra qualche giorno finalmente la Ducati dovrebbe mettere un punto definitivo alla vicenda e almeno potrà tornare a concentrarsi solo sulla pista: "In realtà sono questi i momenti critici, poi quando esco da qui si fa quello che si fa sempre. So che devo dedicare questa mezzoretta a voi per parlare di questa cosa (ride), ma sono tranquillo".

Infine, Enea è tornato sulla penalità ricevuta a Barcellona, che ha contestato apertamente, spiegando che secondo lui i team dovrebbero aver modo di parlare con i commissari durante la gara per contestare le penalità che non ritengono corrette. Un ulteriore step potrebbe essere un collegamento radio con i piloti, anche se per quello forse serve più tempo.

"E' una cosa che si pensa da un po' di tempo, almeno per ricevere delle informazioni dal team via radio. Per questo è presto, ma credo che i team debbano avere la possibilità di comunicare con i commissari, perché non è giusto prendersi delle penalità che non ci sono e non poterci fare niente", ha concluso.