MotoGP | Bastianini: “GP21 ancora forte, io devo colmare le lacune”

Vincitore di tre gare, Enea Bastianini è stato l’unico pilota insieme a Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia ad aver conquistato più di un successo quest’anno. Tuttavia, la sua rincorsa al mondiale ha avuto una battuta d’arresto nelle ultime gare e ora si presenta al Gran Premio d’Olanda in quarta posizione nella classifica generale, a 72 punti dal leader, il francese della Yamaha.

Decimo al Sachsenring la scorsa settimana, il pilota del team Gresini si proietta verso Assen con un po’ di incognite. Bastianini conferma infatti che le difficoltà incontrate quest’anno sono le stesse del 2021, in cui ha faticato per poi riemergere dove si sentiva più a suo agio. Spera che per questo weekend sia così, consapevole anche del fatto che apprezza molto il tracciato: “Spero di essere veloce qui, Assen mi piace molto già dalla Moto3. È molto veloce, con dei cambi di direzione rapidi...è bello, ma non sappiamo. Con Ducati non è facile guidare qui ed è importante avere un buon feeling già dall’inizio, ma molto dipenderà anche dal meteo. Probabilmente domani pioverà”.

“Lo scorso weekend è stato difficile dall’inizio, avevo provato tante soluzioni sulla moto, ma il feeling era sempre lo stesso”, commenta in riferimento al GP di Germania. “Quando è così, la scelta migliore è restare con il setup standard e se non sono nelle migliori condizioni qui probabilmente non toccherò la moto”. Bastianini torna poi su Assen: “L’anno scorso abbiamo faticato parecchio un po’ tutti noi piloti Ducati, però secondo me può essere un buon layout, perché dipende dal primo impatto. Se ti trovi bene già dalle FP1 è tutto più facile, perché non devi fare grosse modifiche e ti concentri più sulla guida. Se non dovesse piovere domani, sarà importante trovare subito la giusta fiducia. Non mi ricordo di aver mai corso con la pioggia qui, dunque diciamo che sarà difficile, ma interessante”.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il portacolori Gresini è il primo dei piloti Ducati nella classifica generale, ma dispone ancora della GP21. Secondo il romagnolo, la moto dello scorso anno continua ad essere molto competitiva e, forte di ciò, punta al ritorno sul gradino più alto del podio il prima possibile: “Sicuramente la mia moto può essere ancora veloce. Sono arrivate solo delle piste difficili, in cui ho fatto fatica a venire fuori ed essere veloce. Ma penso che la GP21 sia ancora una moto competitiva. Hanno migliorato di sicuro e penso che qualcosa su cui riescano a fare la differenza ci sia, ma non grandi cose. Ho voglia di tornare a stare davanti e battagliare con i piloti più forti, però penso che non tarderò nel tornare”.

La scorsa settimana è arrivata l’ufficialità della permanenza di Enea Bastianini nell’orbita Ducati per altri due anni. Questo ha portato in molti a pensare che le prestazioni al di sotto delle aspettative potessero essere influenzate dall’ansia sul proprio futuro. Il pilota del team Gresini rivela invece di essere sempre stato tranquillo: “In realtà sono molto sereno, dico la verità. Dover sapere il da farsi ad agosto non è una cosa che mi pesa molto. Le cose più importanti da discutere le ho discusse, abbiamo trovato un accordo e sono contento. Ho firmato per due anni e correrò ancora più sereno. Ma ciò che mi ha limitato fino ad ora non è stato questo aspetto, non ho mai pensato troppo al futuro perché sapevo che sarebbe stato in Ducati. Come l’anno scorso, ho faticato più o meno nelle stesse piste, quindi la cosa non mi ha dato troppo pensiero, perché la cosa vuol dire che ho delle lacune un po’ troppo grandi”.