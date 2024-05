MotoGP | Barcellona, Warm-Up: svetta Bastianini davanti ad Acosta

Contrariamente alle aspettative, le indicazioni raccolte nella Sprint di ieri non indirizzano tutta la griglia della MotoGP verso la gomma media al posteriore per il Gran Premio di Catalogna di oggi pomeriggio, perché la soft ha dimostrato di poter durare più del previsto.

L'ultima occasione per provare a trarre delle indicazioni in questo senso è stata il Warm-Up, che ha un po' rimescolato le carte rispetto a quanto visto nel pomeriggio di ieri. Il più veloce, per esempio, è stato Enea Bastianini, che nella Sprint non ha brillato, ma ha fermato il cronometro su un tempo di 1'39"505 con la media.

Il pilota della Ducati ha preceduto di appena 27 millesimi un Pedro Acosta che nella giornata di venerdì aveva già mostrato di avere un ottimo passo con la gomma media, quindi stamattina invece ha preferito montare la soft sulla sua GasGas Tech3, ma si trattava di una gomma che aveva già una decina di giri di vita quando è calata la bandiera a scacchi. Il ritmo del rookie quindi è parso piuttosto interessante.

In terza posizione c'è Maverick Vinales, che finalmente ha battuto un colpo con la sua Aprilia dopo un weekend fin qui piuttosto anonimo, proprio mentre il suo compagno Aleix Espargaro è stato il mattatore del sabato con la pole position e la vittoria della Sprint. Quest'ultimo invece è rimasto piuttosto indietro stamani, perché è addirittura 22° a 1"5, ma è stato tra quelli che hanno utilizzato le gomme più usate: la sua media aveva 12 giri a fine turno.

Tornando a scorrere la classifica, tra la quarta e l'ottava posizione c'è un bel plotone di Ducati, che è capitanato dalla GP23 del Gresini Racing affidata a Marc Marquez, che paga 111 millesimi e precede di appena 1 il leader iridato Jorge Martin. Poi a seguire troviamo Franco Morbidelli, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, quasi tutti sulla gomma media (per i due piloti di Gresini mancava l'indicazione).

Spazio nella top 10 anche per la Yamaha, con Fabio Quartararo che ha ottenuto il nono tempo, ma staccato di mezzo secondo, anche lui con la gomma media. Nella sua scia c'è Raul Fernandez, che oggi prenderà nuovamente il via dalla prima fila e vorrà provare a riscattare la caduta della Sprint avvenuta quando era al comando.

Stesso discorso che vale per Pecco Bagnaia, piuttosto attardato stamani con la sua Ducati: il campione del mondo, che all'ultimo giro ha letteralmente buttato via il successo della Sprint, occupa la 14° piazza a sette decimi con la sua Ducati, nonostante montasse una gomma media che aveva gli stessi giri di quella di Bastianini. Davanti a lui, sembrerebbe indirizzato sulle soft Jack Miller, visto che la sua KTM ne montava due usate.

Bisogna scendere fino alla 17° posizione poi per trovare la prima delle Honda, che ancora una volta è quella con il pacchetto aerodinamico evoluto di Johann Zarco. Il francese però paga ancora una volta nove decimi e Joan Mir e Luca Marini non sono distanti nella sua scia.