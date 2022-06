MotoGP | Barcellona, Warm-Up: brilla Vinales, risale Bastianini

Carica lettore audio

Dura o media al posteriore. E' questo il dubbio che continua a tormentare la maggior parte dei piloti di MotoGP in vista del Gran Premio di Catalogna di questo pomeriggio. Con una temperatura dell'asfalto circa 20 gradi più bassa, il Warm-Up probabilmente non è stato di grande aiuto, infatti abbiamo visto la maggior parte della griglia con la media, che comunque secondo i tecnici della Michelin potrebbe essere la scelta più gettonata.

Se c'era qualcuno particolarmente convinto della sua scelta ieri, era Maverick Vinales, ma il turno di 20 minuti di questa mattina potrebbe aver cambiato le carte in tavola. Il pilota dell'Aprilia aveva stupito tutti dicendo che avrebbe fatto la gara con la soft, ma stamani è stato davvero veloce e costante con la media, realizzando il miglior tempo in 1'40"135.

Dopo un weekend complicato, sembra aver finalmente trovato una bella svolta Enea Bastianini. 1'40"141 non è chiaramente un tempo per cui fare i salti di gioia, ma è la regolarità con cui il portacolori del Gresini Racing è riuscito a girare sull'1'40" che va letto con positività in ottica gara. E' arrivata poi una bella conferma anche dal suo compagno Fabio Di Giannantonio, terzo dopo il quinto tempo in qualifica di ieri.

In quarta e quinta posizione troviamo due piloti che hanno provato la soft al posteriore questa mattina e si tratta di Alex Rins con la Suzuki e del poleman Aleix Espargaro, che purtroppo è incappato anche in una scivolata alla curva 5. Stessa scelta anche per l'altra GSX-RR di Joan Mir e la KTM di Miguel Oliveira, che hanno chiuso settimo ed ottavo. Davanti a loro c'è anche l'altra RC16 di Brad Binder, il migliore tra quelli che hanno girato con la dura.

La top 10 si completa con le due Yamaha di Franco Morbidelli e di Andrea Dovizioso, mentre bisogna scendere fino alla 13° piazza per trovare quella di Fabio Quartararo. Il leader del Mondiale però ha iniziato il suo Warm-Up con una media posteriore che aveva 12 giri. Alla fine quindi ne aveva 22, praticamente la distanza di gara, ma riusciva ancora a girare in 1'41" basso.

Molto attardato anche Pecco Bagnaia. Ieri il pilota della Ducati aveva portato oltre la distanza di gara una media durante la FP4 e stamattina ha provato a fare una comparativa con la gomma dura, ma ha chiuso solamente in 20° posizione, non riuscendo mai a scendere sotto al muro dell'1'41". Questo potrebbe essere un buon indizio in vista delle ore 14.

Davanti a lui ci sono anche Marco Bezzecchi e Luca Marini, 16° e 18°, che hanno fatto lavori incrociati all'interno del box Mooney VR46, utilizzando uno la dura e l'altro la media. Poco più indietro invece il collaudatore Michele Pirro, che ha chiuso 22° dopo essere scivolato alla curva 2. Curioso invece che la migliore delle Honda sia quella di Alex Marquez, a ridosso della top 10, tornato in sella dopo aver saltato le qualifiche a causa di una brutta contusione al braccio rimediata nella caduta all'ultima curva avvenuta durante la FP4.