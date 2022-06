MotoGP | Barcellona, Libere 2: Espargaro nell'1-2 Aprilia, 3° Bastianini

Carica lettore audio

Aprilia in grande spolvero nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna, con Aleix Espargaro che ha fatto la voce grossa a pochi chilometri dalla sua Granollers, precedendo la RS-GP gemella di Maverick Vinales.

Aleix ha fatto davvero la differenza quando è stato il momento di montare la gomma soft al posteriore per il primo time attack del weekend, riuscendo a scendere fino a 1'39"402. Una prestazione con cui ha distanziato di ben 303 millesimi il compagno di squadra, che comunque ha piazzato una zampata preziosa. Segno di un feeling in crescita con la V4 di Noale, soprattutto sul giro secco.

A seguire c'è un bel terzetto di Ducati, con le Desmosedici GP che però hanno dato la sensazione di avere ancora qualche difficoltà da risolvere quando si tratta di lavorare sul passo gara. Ad aprire il gruppetto c'è la GP21 di Enea Bastianini, che paga poco meno di mezzo secondo e precede le due GP22 di Pecco Bagnaia e di Jorge Martin, che invece il muro del mezzo secondo di ritardo lo hanno superato.

Sesto tempo per la KTM di Brad Binder, bravo a scalare la classifica proprio a tempo scaduto per infilarsi davanti all'altra Ducati di Jack Miller. L'australiano continua a faticare, ma almeno sembra aver fatto un passettino in avanti rispetto al weekend disastroso del Mugello.

Su questa pista probabilmente erano più alte le aspettativa per quanto riguarda le Yamaha, con Fabio Quartararo che non è riuscito a fare meglio dell'ottavo tempo, pagando 721 millesimi. La buona notizia per la Casa di Iwata però è la crescita di Franco Morbidelli, che dopo il terzo tempo di stamani è stato decimo anche pomeriggio e al momento avrebbe accesso diretto alla Q2, ma soprattutto ha realizzato un tempo molto simile a quello del compagno di box.

La FP2 ha dato un po' il senso di quanto il miglior tempo di stamani fosse frutto soprattutto dell'aver utilizzato la gomma media all'anteriore per Alex Rins, perché il pilota della Suzuki è arretrato fino al nono posto con 724 millesimi di ritardo. Se la passa decisamente peggio però Joan Mir, solamente 16° con l'altra GSX-RR.

Con l'assenza di Marc Marquez, operato ieri per la quarta volta all'omero destro, le Honda sembrano aver perso di nuovo la strada. Al momento nessuno dei piloti della Casa giapponese sarebbe in Q2, con Pol Espargaro e Takaaki Nakagami che hanno chiuso in 11° e 12° posizione, con il giapponese che in teoria sta portando avanti il lavoro di sviluppo iniziato da Marc al Mugello.

Continuando a scorrere la classifica c'è un altro terzetto di ducatisti, con quella del Gresini Racing affidata a Fabio Di Giannantonio che precede le due griffate Mooney VR46 con Marco Bezzecchi e Luca Marini. Per loro la top 10 è lontana solo un paio di decimi. Solo 17° poi Johann Zarco, ma va detto che il pilota della Ducati Pramac si è visto cancellare per track limits il suo miglior tempo, con il quale sarebbe stato decimo.

Ancora notte fonda per Andrea Dovizioso, solamente 21° con la sua Yamaha RNF, alle spalle anche del compagno Darryn Binder. Nella sua scia c'è il collaudatore Ducati Michele Pirro, seguito da Stefan Bradl, chiamato questo weekend a sostituire Marquez sulla seconda RC213V della HRC ed incappato anche in una scivolata senza conseguenze alla curva 5.