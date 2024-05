MotoGP | Barcellona, Libere 1: Martin svetta con la soft, ma brilla Marquez

Jorge Martin non ne vuole sapere di interrompere il suo momento magico. Poco importa se il leader del Mondiale è stato l'unico a montare una gomma soft al posteriore nella parte conclusiva, ma ha iniziato il weekend del Gran Premio di Catalogna piazzando la sua Ducati davanti a tutti.

Il portacolori del Prima Pramac Racing ha fermato il cronometro su un tempo di 1'39"579, distante di poco meno di un secondo dal primato del tracciato di Barcellona, ed ha preceduto di 292 millesimi un Marc Marquez che invece ha badato soprattutto a lavorare sul passo gara con la sua GP23 del Gresini Racing, visto che ha portato la sua gomma media posteriore a coprire 19 giri, quasi la distanza di gara, mostrando un ritmo veramente invidiabile.

In terza ed in quarta posizione c'è un tandem KTM formato da Brad Binder e da Pedro Acosta, che hanno chiuso a tre decimi dalla vetta, separati tra loro da una manciata di millesimi. Entrambi hanno montato una gomma media nuova sulla loro RC16 per l'ultimo run, con la quale hanno ottenuto la loro prestazione, dopo che il rookie in precedenza si era reso anche protagonista di un lungo nella ghiaia della curva 7.

Gomma media nuova nel finale anche per il padrone di casa Aleix Espargaro, mattatore del GP dello scorso anno con una doppietta con la sua Aprilia, che un giorno dopo aver annunciato il suo ritiro a fine stagione si è piazzato al quinto posto, staccato di 472 millesimi. Lo spagnolo indossa anche un casco celebrativo, che ricorda che è cresciuto a Granollers, ad un soffio dall'autodromo.

Si apre di più la forbice invece per trovare le altre due Ducati di Alex Marquez e Pecco Bagnaia, che come Marc hanno lavorato con le stesse gomme fino alla fine del turno. Per entrambi, però, va sottolineato che il gap nei confronti del #93 è abbastanza pesante a parità di condizione, perché è di circa mezzo secondo sul giro. Negli ultimi passaggi poi la differenza di passo tra l'otto volte iridato e il campione in carica era invece di più o meno tre decimi.

La mattinata è stata molto positiva per le KTM, perché sono tutte e quattro nelle prime nove posizioni, con Augusto Fernandez e Jack Miller che occupano proprio l'ottava e la nona piazza, precedendo l'Aprilia griffata Trackhouse Racing di Raul Fernandez e la RS-GP ufficiale di un Maverick Vinales finora più in ombra di quanto ci si sarebbe potuti aspettare.

Bisogna scendere fino al 13° posto per trovare la prima delle Honda, che è quella di Johann Zarco. Per il francese, il team LCR ha omologato il nuovo pacchetto aerodinamico provato nel test della scorsa settimana al Mugello (è nuovo anche lo scarico) e sembra aver dato delle risposte positive, visto che il suo distacco dalla vetta è inferiore al secondo. In casa Honda c'è un passetto in avanti anche per Luca Marini, che si è finalmente tolto dal fondo della classifica, chiudendo 17°.

Di poco più avanti rispetto a lui ci sono le due Yamaha di Fabio Quartararo ed Alex Rins, che a loro volta hanno portato al debutto in un weekend di gara la nuova aerodinamica della M1. "El Diablo" ha fatto i conti anche con un warning sul dashboard che lo ha costretto a cambiare moto, ma alla fine è riuscito a tenersi a meno di un secondo dal miglior crono di Martin.

Non è stata una sessione facile invece per diversi ducatisti. E' vero che hanno tutti proseguito con le stesse gomme fino alla fine, ma stupisce vedere Fabio Di Giannantonio 14°, ma soprattutto Enea Bastianini 19°, Franco Morbidelli 21° e Marco Bezzecchi 22°, anche se va detto che quest'ultimo ha avuto un problema di elettronica che lo ha obbligato ad utilizzare per tutto il turno la sua seconda GP23 della Pertamina Enduro VR46.