MotoGP | Barcellona, Libere 1: l'Aprilia parte forte, Honda nel baratro

Le Aprilia sono partite fortissimo nel weekend del Gran Premio di Catalogna di MotoGP. Aleix Espargaro, che è nato e cresciuto a Granollers, a pochi chilometri dall'autodromo di Barcellona, ha dettato il ritmo nella prima sessione di prove libere, precedendo proprio il compagno di squadra Maverick Vinales.

Il catalano è stato l'unico capace di infrangere il muro dell'1'40", realizzando un crono di 1'39"809, montando però una gomma soft al posteriore, con la quale ha distanziato di 264 millesimi la RS-GP gemella. Per Aleix quindi sembra profilarsi una buona occasione per riscattare il clamoroso errore dello scorso anno, quando gettò al vento un secondo posto festeggiando un giro prima della bandiera a scacchi.

In terza posizione c'è la prima delle Ducati, che è quella di Jorge Martin, che però si trova a quasi mezzo secondo di ritardo. Tra le altre cose, per una volta non c'è un dominio evidente delle moto di Borgo Panigale, perché sono solamente tre le Desmosedici GP che si sono infilate nella top 10: in quinta posizione c'è quella del leader iridato Pecco Bagnaia, che paga un secondo. In decima invece troviamo Johann Zarco.

Tornando a scorrere la classifica, Brad Binder ha ricominciato più o meno da dove aveva lasciato al Red Bull Ring, perché ha piazzato la sua KTM in quarta posizione, precedendo di pochi millesimi Bagnaia. La sorpresa della mattinata però è l'altro idolo locale Pol Espargaro, bravo a piazzare la sua RC16 della GasGas Tech3 in sesta posizione.

Il buon momento dell'Aprilia su questa pista è testimoniato anche dal settimo tempo di Miguel Oliveira con la RS-GP griffata RNF Racing. Il portoghese precede le due Yamaha di Franco Morbidelli, autore di un lungone nella ghiaia della curva 4, e Fabio Quartararo, che quindi sembrano aver iniziato il weekend discretamente. Tra le altre cose, il francese ha anche portato al debutto un nuovo scarico lungo con un doppio terminale.

Subito fuori dalla top 10 c'è l'altra KTM di Jack Miller, seguita dalle due Ducati di Alex Marquez e di un Enea Bastianini ancora alla ricerca del feeling giusto con la GP23. Per il momento sono abbastanza in difficoltà i due portacolori della Mooney VR46, con Marco Bezzecchi che si ritrova 16° a 1"4 e Luca Marini che è invece 18°. Il riminese ha dovuto fare i conti anche con un leggero contatto con Iker Lecuona alla curva 10 nelle prime fasi del turno, nel quale la sua Ducati comunque non sembra aver riportato conseguenze.

Le Honda invece sembrano non volerne sapere di venire fuori dal baratro: la migliore delle RC213V è quella di Joan Mir, che però non è andato oltre il 17° tempo a 1"5. Le altre tre chiudono la classifica, con Marc Marquez che occupa addirittura la 21° posizione a 1"6, oltre ad essere stato il protagonista dell'unica caduta del turno, avvenuta per una chiusura d'anteriore alla curva 5.