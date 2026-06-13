MotoGP | Barbier: "L'intenzione di Pirelli non è fare una 'gomma Marquez', non è il nostro stile"

Mancano solo undici giorni prima che i piloti titolari designati dai sei costruttori della MotoGP possano finalmente provare i nuovi pneumatici Pirelli, il produttore italiano che nel 2027 subentrerà a Michelin come fornitore unico.

Per il momento, il numero di piloti a tempo pieno sotto contratto per il prossimo anno è estremamente limitato e si restringe a Marco Bezzecchi (Aprilia), Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Diogo Moreira (Honda) e ai piloti Ducati Fermín Aldeguer e Marc Marquez.

A meno che non ci siano sorprese dell’ultimo minuto, la KTM non avrà a disposizione alcun pilota sotto contratto e dovrà continuare a girare solo con i propri collaudatori, anche se alcuni costruttori non escludono che alcuni dei loro attuali piloti, anche se l’anno prossimo non saranno più sotto la loro disciplina, potrebbero finire per testare la moto del 2027 con i nuovi pneumatici, trattandosi di test fondamentali sia per lo sviluppo della moto che delle mescole.

Da quando, nel marzo 2025, è stato annunciato che Pirelli avrebbe sostituito Michelin, i dirigenti del produttore italiano si sono messi al lavoro. Nell’ottobre 2025 hanno consegnato un primo lotto di 70 pneumatici a ciascun costruttore e, alla fine dello scorso aprile, un nuovo set con lo stesso numero di unità.

"Non posso confermare le cifre, ma in effetti sono già stati consegnati due lotti di pneumatici", conferma Giorgio Barbier, direttore di Pirelli Motorcycle Racing, in un'intervista esclusiva a Motorsport.com.

Giorgio Barbier, Pirelli Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Un secondo lotto che, rispetto al primo, ha introdotto una prima evoluzione. "Esatto. Utilizzeremo i tre test a nostra disposizione nel corso di quest'anno (Brno, Red Bull Ring e Valencia) per sviluppare gli pneumatici che forniamo. Questo perché, in primo luogo, vogliamo capire quali sono le migliori strutture (carcasse), le più adatte a queste nuove moto. In secondo luogo, perché vogliamo creare una gamma per il campionato del prossimo anno, in modo da avere soluzioni in grado di coprire diverse esigenze e necessità".

Oltre ai test ufficiali, che si terranno a porte chiuse poiché il contratto di Michelin rimane in vigore fino alla fine dell’anno, i costruttori stanno approfittando dei propri test privati con i collaudatori per sviluppare le nuove moto ed iniziare a comprendere gli pneumatici, e in questo contesto i commenti dei piloti sono fondamentali per Pirelli.

"Non voglio darvi un commento di un pilota riferito da me. Vi dirò solo che abbiamo già effettuato molte prove, diversi test. Al Mugello (31 maggio) ci hanno restituito gli pneumatici del primo lotto già utilizzati, e li hanno usati tutti (70)". Cosa che conferma la mole di test effettuati dai costruttori.

"Il fatto che li abbiano utilizzati tutti significa, dato che abbiamo seguito tutti i test, che sono stati in grado di lavorare con questo materiale nello sviluppo della loro moto. Non c’è stata una o due soluzioni in cui hanno detto: ‘No, guarda, non funziona, fa due giri e non posso farci niente’. Sono stati in grado di lavorare e fare confronti tra le diverse parti che hanno portato: aerodinamica, elettronica, motore, telaio, utilizzando tutti gli pneumatici che abbiamo fornito loro. Pertanto, è un aspetto positivo", valuta il dirigente Pirelli.

pneumatici Pirelli Foto di: Motorsport.com

Sebbene non siano state fornite informazioni dettagliate, si deduce che all'interno del set di pneumatici consegnato alle squadre ci siano varie mescole o opzioni.

"Partiamo dal presupposto che abbiamo iniziato con ciò che sappiamo fare ed abbiamo pensato di utilizzare il più... Non direi materiale competitivo, ma quello più performante, il più morbido. Ma indubbiamente, pneumatici con una buona aderenza, specialmente al posteriore e all’anteriore; pneumatici che trasmettono sensazioni e sicurezza al pilota affinché possa lavorare in sicurezza", spiega prima di aggiungere che ci sono "carcasse e mescole diverse".

Una gamma completa di pneumatici le cui caratteristiche sono: "Conosciamo bene gli pneumatici da gara Pirelli. Sappiamo che i loro punti di forza sono l'aderenza, il rapido riscaldamento e la fiducia che trasmettono immediatamente al pilota".

"Molta attenzione ai commenti dei piloti"

Il problema è che, fino ad ora, nessun pilota a tempo pieno ha potuto provare le gomme Pirelli. "Nessuno. Direi che il più 'a tempo pieno' che li ha provati è Augusto Fernandez. Gli altri no".

Tuttavia, per Pirelli è fondamentale che lo facciano i piloti più competitivi. "È sempre estremamente importante. Perché la differenza nella guida, nel tempo sul giro e nella capacità di portare la moto e la gomma al limite è fondamentale", continua.

Per questo motivo, il prossimo test a Brno, tra 11 giorni, è fondamentale: "Assolutamente", dice. Tuttavia, solo piloti come Marquez, Bezzecchi, Aldeguer, Razgatlioglu o Moreira potranno esserci, sulla carta... e nessuno trascura il fatto che, visto il suo palmares, qualsiasi commento di Marc sarà ascoltato con enorme attenzione dagli ingegneri Pirelli. Al punto che gli pneumatici del 2027 potrebbero diventare gli ‘pneumatici Marquez’.

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: MotoGP

"No, l’intenzione di Pirelli non è quella di realizzare un 'pneumatico Márquez, non è il nostro modo di lavorare o di agire, non è il nostro stile. In 23 anni di Superbike abbiamo sempre mantenuto determinati equilibri e questa è la nostra prima intenzione; anche quella di Dorna. Non vogliamo fare le cose in modo diverso", interviene Barbier.

"È chiaro che i piloti in grado di darci più informazioni, più feedback, riceveranno una certa attenzione. Saremo molto attenti a ciò che ci diranno, al fine di far evolvere gli pneumatici. Pertanto, la capacità del pilota di comprendere e comunicarci le informazioni è importante, che si tratti di Márquez o di chiunque altro", sottolinea.

Recentemente, Maverick Vinales ha spiegato che, per lui, era essenziale poter testare le Pirelli con la KTM, perché questo gli avrebbe dato un grande vantaggio rispetto al resto dei piloti del marchio il prossimo anno, se alla fine dovesse rimanere lì.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing, Nicolo Bulega, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Infatti, perché se provo le Pirelli prima, posso influenzare lo sviluppo della moto, non della gomma. È un grande vantaggio. E le due cose possono andare di pari passo", valuta. "Ho fatto la stessa osservazione riguardo alla Ducati, che effettua i test con Michele Pirro e poi con Nicolò Bulega. Se Bulega diventerà un pilota Ducati in MotoGP nel 2027, è chiaro che, avendo svolto tutto il lavoro di test nel 2026, arriverà nel 2027 con una preparazione molto solida sia sulla moto che sugli pneumatici. Questo vale per qualsiasi pilota".

Riprendendo il percorso di Bulega, se dovesse arrivare in MotoGP, aver gareggiato così tanto con le Pirelli in SBK potrebbe dargli un vantaggio. "A suo dire, uno enorme. Penso che ritroverà ancora una volta quel carattere, perché anche Bulega, quando ha provato la moto da 850cc, ha detto di aver trovato il carattere dei Pirelli. Quando l’anno scorso ha guidato la moto della MotoGP (ha sostituito Marquez per due GP quando era infortunato), ha faticato un po’ ad adattarsi alle gomme. Ora per lui è più facile".

Tuttavia, il boss della Pirelli ha una preoccupazione. "Il fatto che ora ci sia un mercato folle e sballato, in cui molti piloti cambiano squadra e costruttore, creerà confusione. Non vorrei che qualche pilota arrivasse ai test di Valencia del 1° dicembre senza aver provato le Pirelli. Cosa proverà allora?", avverte. Eppure, succederà.