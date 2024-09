MotoGP | Bagnaia: "Voglio scusarmi con Alex Marquez, ho usato parole dure"

Sono passati quattro giorni dal tanto discusso incidente di Motorland Aragon con Alex Marquez e, a mente fredda, Pecco Bagnaia ha deciso di guardare avanti. Appena arrivato a Misano, che questo fine settimana ospita la sua seconda gara di casa su una pista che ama particolarmente, il pilota della Ducati si è infatti concesso ai microfoni di DAZN, ed ha chiesto scusa al pilota del Gresini Racing.

La gara di domenica scorsa è terminata nel peggiore dei modi per il campione del mondo in carica, che è finito a terra proprio per un incidente con lo spagnolo mentre erano in lotta per il gradino più basso del podio. A sei giri dal termine, Marquez è finito lungo alla curva 12 e Bagnaia ne ha approfittato per provare ad infilarlo all'esterno alla curva 13. Nell'incrocio di traiettorie, c'è stato un contatto che ha finito per mandare inevitabilmente a terra entrambi, con il piemontese che ha anche rischiato di farsi male, rimanendo sotto alla GP23 azzurra del rivale.

A caldo, Pecco è stato molto duro, perché aveva sostanzialmente accusato Alex di averlo fatto apposta: "Prima di fare il cambio ero già un po’ davanti, quindi sicuramente mi ha visto. Non sono andato a chiudere molto perché la mia velocità era abbastanza per chiudere in percorrenza. Ma una volta che siamo entrati dentro, ho sentito già lì un colpo di gas, lui ha cercato il contatto. A vedere i dati, non ha più chiuso il gas fino a che non siamo caduti. È stato lì a spingermi fuori, dal 40 al 60% di gas è qualcosa di inaccettabile, è pericoloso che certi piloti facciano certe cose".

Diversa la versione di Alex, secondo il quale l'unico che poteva evitare l'incidente era proprio Bagnaia: "Lui può arrabbiarsi con me, io posso arrabbiarmi con lui, ma questo non cambierà il risultato. Ma se c’era qualcuno che poteva evitare il contatto, quello era Pecco. Sapeva che stavo lì, io non sapevo che stesse all’esterno. Se aveva così tanto ritmo ed era così tanto veloce, poteva passarmi in qualsiasi altro momento. L’unica cosa che ho detto in Direzione Gara è che se mi avesse lasciato un metro e non fosse entrato all’interno, sarebbe bastato. Lui sa che io sto lì ed entro o almeno provo a fare la curva. Lui può avere la sua opinione e io la mia".

Francesco Bagnaia, Ducati Team dopo l'incidente Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo queste prime reazioni infuocate, come ha riportato Motorsport.com, c'è stato un chiarimento tra i due presso il camion della Ducati, propiziato dal direttore generale del reparto corse, Gigi Dall'Igna, che voleva che si voltasse immediatamente pagina. Messaggio che sembra essere stato recepito forte e chiaro da Bagnaia, viste le prime dichiarazioni che ha rilasciato al suo arrivo in pista oggi.

"Voglio scusarmi con Alex Marquez, perché quando ho fatto quelle dichiarazioni ero molto arrabbiato e triste per quello che era successo. Ho usato parole dure; non volevo dire che mi avesse buttato fuori di proposito. Volevo solo dire che la sua difesa è stata molto dura, come è normale che sia quando si lotta per il terzo posto. Non cambio idea su quello che è successo, e che si sarebbe potuto evitare tagliando il gas. Ma volevo scusarmi per le parole. Voltiamo pagina: siamo sulla mia pista di casa", ha detto Bagnaia a DAZN.

Durante la conferenza stampa che ha aperto il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini poi gli è stato domandato quando ha capito che fosse il caso di scusarsi e ha spiegato: "La sera stessa, quando mi è passata la rabbia. Pensando a quello che avevo detto, credo che fosse normale che lui non l'avesse fatto apposta. Come ho detto, ci tengo a scusarmi per le mie parole, perché sono state molto forti".

Il pilota della Ducati ne ha approfittato per dare anche un aggiornamento sulle sue condizioni fisiche in vista di un weekend che si preannuncia fondamentale, visto che arriva qui con 23 punti da recuperare sul nuovo leader Jorge Martin: "Dal punto di vista fisico non sono al massimo. La sensazione è di non poter muovere il mio fisico come vorrei. Poi ho male alla spalla, sulla clavicola ed un po' al collo. Ma è normale, perché l'impatto sulla sabbia è stato molto forte ed avevo tantissimi chili sulla mia spalla. Sono stato fortunato a non rompermi nessun osso, ma i muscoli e i legamenti non sono al meglio".

Quando gli è stato domandato se ritiene che questo fine settimana possa essere uno snodo fondamentale nella corsa al titolo, ha proseguito: "Ogni weekend è importante per il campionato. Ero arrivato ad Aragon con 5 punti di vantaggio ed ora sono dietro di 23, quindi ho perso parecchio. Sarà importante fare un buon lavoro questo weekend: cercherò di recuperare dei punti, ma se non sarà possibile farò del mio meglio per perderne il meno possibile".

Tutti pensavano che una doppia gara a Misano, visto che tra due settimane ci sarà il bis, potesse essere un grande aiuto per Pecco, che solitamente è velocissimo sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, ma il diretto interessato non sembra vederla proprio così: "Due weekend sulla stessa pista sono peggio per tutti, perché nel secondo siamo già tutti al limite fin dalla FP1. Si va sempre un po' a cercare di superare il limite. Quindi è difficile per tutti, ma la cosa buona è che siamo a casa e che conosco bene la pista. Probabilmente nella seconda saranno migliori anche le mie condizioni, ma non è facile per nessuno fare due weekend di fila sulla stessa pista".