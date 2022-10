MotoGP | Bagnaia vince a Sepang, ma per il Mondiale mancano 2 punti

Carica lettore audio

Il Mondiale MotoGP non è ancora deciso, ma ora è Pecco Bagnaia è davvero vicino all'impresa. Il pilota della Ducati ha fatto tutto quello che era nelle sue possibilità per chiudere i giochi a Sepang, andando a trionfare nel Gran Premio della Malesia, ma Fabio Quartararo ha venduto carissima la pelle con un terzo posto che tiene ancora accesa la sua speranza, seppur con ben 23 punti di gap.

Il pilota della Ducati ha sfoderato una partenza clamorosa dalla nona casella dello schieramento, riuscendo addirittura ad infilarsi secondo alla prima curva, alle spalle solo del poleman Jorge Martin, che nella prima fase ha provato ad imporre un ritmo indiavolato alla corsa, con il solo Pecco ed Enea Bastianini capaci di rimanere non troppo distanti dalla sua ruota.

Al settimo giro, però, "Martinator" ha esagerato ed è finito ruote all'aria alla curva 5, cedendo la leadership a Bagnaia, che aveva nella sua scia un Bastianini piuttosto agguerrito. In terza posizione intanto si era portato però Quartararo, anche lui autore di una rimonta davvero poderosa dal 12° posto in griglia.

A questo punto a Bagnaia mancavano due punti per chiudere i giochi e la speranza si è accesa quando Marco Bezzecchi ha cominciato a volare ed è andato a riprendere la Yamaha di "El Diablo". Quasi in contemporanea, però, Bastianini è andato all'attacco e all'11° giro si è preso la leadership della corsa.

Una fase solo transitoria, perché qualche passaggio più tardi, alla fine del 14° giro, Bagnaia si è rimesso davanti, dando anche la sensazione di avere qualcosina in più nei giri successivi. Da quel momento è stata grande tensione fino alla bandiera a scacchi, con le posizioni che rimanevano invariate, ma con la consapevolezza che un errore dei protagonisti avrebbe potuto spostare tutti gli equilibri.

Sul traguardo quindi Bagnaia si è presentato per conquistare la sua settima vittoria stagionale, l'11°esima della carriera, che ha regalato alla Ducati anche il titolo Team dopo quello Costruttori già celebrato qualche gara fa, ma che soprattutto lo porta veramente ad un passo dall'impresa di riportare a Borgo Panigale quel Mondiale che manca dal 2007, che ora è distante solo 2 punti.

Quartararo però merita tanti applausi, perché non bisogna dimenticare che ha corso con un dito fratturato e che non ha mai mollato fino alla fine, chiudendo a 2"7 dal vincitore, quando il primo degli altri piloti non Ducati, Alex Rins, è quinto a 11"9. Per lui ora si fa durissima, perché a Valencia può solo vincere e sperare in una domenica nera per Bagnaia, ma almeno porterà la contesa all'ultima gara.

Il secondo posto e l'ennesima bellissima gara sono preziosi però anche per Bastianini, perché il pilota del Gresini Racing è riuscito quasi ad agganciare Aleix Espargaro al terzo posto nella classifica iridata. Per il pilota dell'Aprilia il sogno Mondiale finisce qui, con una gara davvero deludente conclusa al decimo posto, che ora mette a rischio anche il podio finale nel campionato, visto che gli rimane solo un punto di margine su Enea, che però forse con le sue quattro vittorie si meriterebbe questo traguardo.

Anche se alla fine non è riuscito ad andare a riprendere Quartararo, quella di Bezzecchi rimane un'altra gara da incorniciare, che convalida ancora una volta il suo titolo di Rookie of the Year. Così come è dolce il finale dell'avventura in Suzuki di Rins, come detto quinto dopo la bella vittoria di domenica scorsa a Phillip Island. Buona anche la rimonta di Jack Miller, alle fine sesto dopo una partenza disastrosa che lo aveva visto precipitare al 17° posto.

Solo settimo invece Marc Marquez, che si aspettava una gara di sofferenza a Sepang e così è stato. Solo nelle prime fasi è riuscito a tenere il ritmo dei migliori, prima iniziare a perdere via via posizioni, chiudendo ad oltre 14" dal vincitore. Segno che la Honda deve ancora lavorare per rendere più competitiva la RC213V.

A completare la top 10, oltre al già citato Espargaro, ci sono anche la KTM di Brad Binder e l'altra Ducati di Johann Zarco. Solo 11° invece Franco Morbidelli, che nel finale ha rimediato un'altra penalità oltre ad aver scontato due Long Lap Penalty. Per il pilota della Yamaha c'è stato però un segnale di risveglio, perché il suo passo era stato interessante nelle primissime fasi, prima di scontare le due penalità.

Ritirati, infine, Fabio Di Giannantonio e Luca Marini: il pilota del Gresini Racing è incappato in una scivolata, mentre quello della Mooney VR46 ha fatto i conti con l'abbassatore anteriore che è rimasto ingaggiato.