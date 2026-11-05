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MotoGP | Bagnaia: "Un finale degno? Abbiamo portato Ducati ad essere la moto migliore, questo non ce lo toglieranno mai"

Il pilota della Ducati ha replicato alle dichiarazioni rilasciate dall'AD Domenicali ad EICMA, spiegando di non avere bisogno di un risultato importante per un finale "degno". Ma ha stupito parlando dell'intervista di domenica scorsa a Sky: "Non ho risultati che possano spingere i media a parlare di me, quindi ho bisogno di un altro modo"

Matteo Nugnes

Pubblicato: 5 nov 2026, 16:34

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pecco Bagnaia aveva indicato Sepang come l'ultima grande occasione per provare a raccogliere un bel risultato in sella alla Ducati, prima di passare a difendere i colori dell'Aprilia dal 2027, dopo aver difeso per otto anni, con onore e tanto di due titoli iridati, quelli della Casa di Borgo Panigale.

Purtroppo, sappiamo bene che in Malesia le cose sono andate molto diversamente da come avrebbe sperato il piemontese, ma ora all'orizzonte c'è un'altra pista che sulla carta potrebbe essere ancora favorevole alla Desmosedici GP, che a Lusail andrà a caccia di un nono successo che le permetterebbe di eguagliare la Yamaha nell'albo d'oro del Gran Premio de Qatar. Pecco, dunque, ha provato a mostrarsi almeno un minimo ottimista, perché qui c'è un asfalto simile a quello di Brno, dove ha ottenuto l'unico successo di questa stagione, arrivato nella Sprint.

"Adoro questo circuito. Il tracciato mi è sempre stato favorevole, poi per la Ducati è uno dei migliori. L'asfalto sembra simile a quello di Brno, quindi forse avrò meno problemi di grip. E sono abbastanza sicuro che, lavorando bene con la squadra, potremo magari assicurarci un piazzamento tra i primi sei. Vedremo", ha detto Bagnaia al suo arrivo a Lusail ai giornalisti, tra cui quelli di Motorsport.com.

Ma il tre volte iridato ritiene che anche la sua squadra sia particolarmente motivata a riscattare una Sepang che ha deluso, e parecchio, le aspettative: "L'asfalto è l'aspetto principale. Ma penso che, visto quanto è stata negativa la nostra gara lo scorso fine settimana, forse siamo più motivati a fare meglio, perché credo che nessuno voglia assolutamente avere questo tipo di problemi durante il fine settimana. Anche la gara di domenica è stata un disastro, quindi ci stiamo impegnando tutti per capire come migliorare".

Parlando di risultati, a Bagnaia è stato chiesto di quello che ha detto l'amministratore delegato Claudio Domenicali ad EICMA, invocando un bel risultato nelle ultime tre gare per chiudere in maniera "degna" il suo capitolo con la Rossa. Ma Pecco sembra convinto che in realtà non serva neanche un bel risultato per farlo, perché ci sono tante altre cose che resteranno a prescindere, anche perché non bisogna dimenticare che è stato proprio lui a riportare il Mondiale alle porte di Bologna nel 2022.

"Un finale degno non riguarda solo il risultato. È ovvio che fare un buon weekend può metterci più di buon umore, ma niente toglierà valore a quello che abbiamo fatto. Abbiamo ottenuto due titoli Mondiali e grandi risultati. Abbiamo portato la moto ad essere la migliore della griglia. E sono sicuro che questo non ce lo potrà togliere mai nessuno. E' chiaro che quando le cose non vengono, è più difficile andare avanti d'amore e d'accordo, però è parte della storia e rimarrà sempre parte della storia".

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Non è un mistero invece che il #63 fosse tra quelli che avrebbero evitato volentieri di viaggiare alla volta del Qatar, visto che l'area continua ad essere a rischio a causa del conflitto in Medio Oriente. Tuttavia, bisogna dire che è stato molto onesto nell'ammettere che oggi, al suo arrivo in circuito, ha trovato una situazione molto simile alla normalità, ribadendo l'intenzione di fidarsi degli organizzatori del Mondiale.

"È esattamente come me lo aspettavo. È vero che ero un po’ preoccupato. Non posso nascondere ciò che provo nell'essere arrivato qui. Ma ho deciso di riporre piena fiducia nella Dorna, negli organizzatori, nell'IRTA e nel governo. Penso che stiano tutti lavorando per la nostra sicurezza. Ci hanno fornito quasi tutto ciò che avevamo chiesto".

"Dobbiamo lavorare insieme. È meglio lavorare insieme. Penso che sia la cosa giusta da fare. Mi aspettavo che l'atmosfera nel paddock fosse quella di sempre. Ritengo che qui non ci sia da temere un bombardamento. L'unica paura che possiamo avere è che chiudano l'aeroporto. Ma ci credo e mi fido di loro. E voglio continuare così".

Infine, gli è stato domandato di tornare su quella dichiarazione criptica rilasciata domenica scorsa ai microfoni di Sky Sport MotoGP, quando aveva parlato di un "qualcosa che non esiste più" sulla sua moto da dopo la vittoria in Giappone dello scorso anno. Ebbene, non si può dire che non abbia stupito anche la risposta arrivata oggi.

"Non ho risultati degni di nota che possano spingere i media a parlare di me, quindi ho bisogno di un altro modo. Ed è stata una buona scelta. Perché ne stanno ancora parlando molto. Quindi ha funzionato bene", ha concluso.

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