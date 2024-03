MotoGP | Bagnaia: “Un errore che fa girare le p…”

Pecco Bagnaia, dominatore dello scorso anno, stava replicando la prova di forza di Portimao nella Sprint, quando una “sbacchettata” della sua Ducati lo ha costretto ad andare largo alla Curva 1, perdendo il vantaggio che stava gestendo e, di conseguenza, la vittoria, chiudendo quarto. Sembrava si trattasse di un problema sulla sua GP24, ma il campione del mondo in carica ha rivelato di aver commesso un errore.

Nella MotoGP attuale, dove un piccolo dettaglio fa la differenza, il margine di errore è praticamente nullo, pertanto una sbavatura può compromettere il risultato. In questo caso si è trattato di una vittoria, che Bagnaia stava conquistando di forza, dopo una grande partenza e una Sprint dominata dalla prima curva.

“Purtroppo non ho fatto i conti con il fatto che la prima curva è ancora molto particolare, scende molto”, ha spiegato il pilota Ducati nel consueto incontro con i media, tra cui Motorsport.com, al termine della Sprint. “Ho continuato a frenare sempre nello stesso modo nonostante la benzina stesse andando sempre più giù, ho sentito il dietro che si alzava sempre un po’ di più e, frenando allo stesso modo, ho avuto questo errore. Ma in ogni caso, bisogna prendere il positivo in vista di domani, cercare di fare un altro step”.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

La prima posizione che stava gestendo nella Sprint era frutto di una grande partenza dalla seconda fila, dopo una qualifica complicata: “Sono due qualifiche di fila che provo a chiedere qualcosa alla moto che alla fine faccio fatica ad avere, perché sia in Qatar che qui, forzando il davanti l’ho un po’ perso. Sono due volte che parto in seconda fila quando potrei fare la pole. Potevano essere 12 punti, quindi 6 in più, in un campionato lungo ancora 39 gare fa la differenza. Quindi fa girare le palle”.

Nonostante la vittoria e il podio siano sfumati, Bagnaia vuole guardare il bicchiere mezzo pieno e raccoglie tutto ciò che di positivo questa Sprint gli ha potuto offrire: “Sono contento del fatto che finalmente in una Sprint sono riuscito a partire bene, attaccare, essere davanti, gestire. Il feeling era molto buono, sento sempre un po’ di più questa esplosività che mi mancava.

Watch: MotoGP: What we learned on Friday! | 2024 #PortugueseGP

“Devo dire che con questa moto sento il posteriore più ballerino di quello che vorrei, ma sappiamo già dove migliorare per fare lo step. Soprattutto, domani si correrà con la media, che è una gomma che mi piace molto di più. Tutto abbastanza a posto, ma c’è da fare un altro step. Siamo migliorati comunque nel feeling per la gara, poi comunque ero primo nella Sprint, ho attaccato ed è positivo”, ha dichiarato Bagnaia, che si sente pronto per la gara di domani.

A proposito di domenica, Vinales ha stupito tutti vincendo la Sprint, ma Bagnaia pensa che non sarà l’unico rivale nella gara lunga: “Difficilissimo dire chi sia il favorito, sicuramente Maverick, Enea che partirà meglio. Marquez, Martin… È lunga la lista. Sono troppi, sono solo tre posti sul podio e uno per vincere, quindi vedremo di fare il massimo”.