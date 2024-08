MotoGP | Bagnaia trionfa nella Sprint in Austria e raggiunge Martin penalizzato

Il Mondiale MotoGP è entrato nella sua seconda metà, ma 10 weekend completi ed 11 Sprint non sono bastati per creare un divario tra i principali candidati al titolo. Il successo nella gara breve del Red Bull Ring, il suo terzo stagionale al sabato, ha infatti permesso a Pecco Bagnaia di andare appaiare Jorge Martin in vetta alla classifica iridata.

I principali candidati al titolo hanno regalato grande spettacolo nei primi due giri, superandosi avvicendevolmente più volte dopo una partenza spettacolare del campione del mondo in carica. Peccato che alla fine a decidere le sorti della gara però sia stata una penalità inflitta a "Martinator", perché la sensazione era che se ne sarebbero potute vedere delle belle fino alla bandiera a scacchi.

Al secondo giro, però, il madrileno ha forzato la staccata all'ingresso della chicane 2A-2B, finendo lungo nella via di fuga. In quel caso il regolamento prevede non solo che il pilota debba cedere la posizione, ma che debba perdere almeno un secondo. Cosa che non è riuscita a Martin, che quindi è prima finito sotto investigazione e poi è stato sanzionato con una long lap penalty, che lo ha fatto arretrare al terzo posto, lasciando così Bagnaia solo al comando con poco meno di due secondi nei confronti di Marc Marquez.

A questo punto sembrava una gara piuttosto consolidata, ma a sparigliare le cose è stato proprio Marquez, che nel corso del decimo dei 14 giri previsti è incappato in una scivolata alla curva 3 che lo ha estromesso. Martin quindi ne ha potuto approfittare per riprendersi la seconda posizione e limitare i danni, anche se ormai non poteva fare altro che guardare Bagnaia involarsi solitario verso la vittoria, azzerando il suo vantaggio in classifica. Se non altro, oggi ha avuto la certezza che i punti di sutura dati sul pollice sinistro dopo un incidente domestico non sembrano essere un problema, perché il suo ritmo era davvero buonissimo.

A sfruttare l'inciampo di Marquez, precipitato così ad oltre 70 punti dalla vetta del Mondiale, è stato anche Aleix Espargaro, che con il gradino più basso del podio si è portato a casa un risultato molto probabilmente insperato per lui e per l'Aprilia su un circuito solitamente ostico per la RS-GP. La prova del pilota di Granollers però è stata davvero buona, perché ha fatto tutta la gara in solitaria, tenendo a distanza di oltre due secondi il gruppetto degli inseguitori.

Secondo gruppo che alla fine è stato capitanato da Enea Bastianini, che è riuscito a mettere una pezza ad un weekend fin qui piuttosto complicato, anche se ora il suo gap in classifica sale nuovamente a 52 punti, ma soprattutto anche oggi ha ribadito di non avere la possibilità di tenere il passo dei due piloti che lo precedono su questa pista.

Per prendersi il quarto posto, "Bestia" ha anche dato una carenata a Franco Morbidelli alla curva 1 nel finale, con il connazionale che alla fine si è piazzato sesto, inchinandosi ad un Jack Miller che come in qualifica si è confermato il migliore tra i piloti KTM. La zona punti si completa poi con le altre due RC16 di Brad Binder e della wild card Pol Espargaro, che dispone della versione più evoluta, intervallate dalla Ducati GP23 di Marco Bezzecchi, risalito nella seconda parte di gara dopo una partenza decisamente poco brillante.

Bisogna scendere fino al 12° posto invece per trovare la prima delle moto giapponesi, che è la Yamaha di Fabio Quartararo. Anche questa volta "El Diablo", che ha tagliato il traguardo alle spalle anche di Pedro Acosta e di Maverick Vinales, entrambi un po' al di sotto delle aspettative, si è ritrovato a quasi 18 secondi dal vincitore. Più staccate invece le Honda, capitanate da Johann Zarco in 15° posizione, davanti a Takaaki Nakagami e Luca Marini. Bandiera a scacchi anche per il collaudatore Aprilia, Lorenzo Savadori, che ha chiuso in 18° posizione con la sua RS-GP "laboratorio" sulla quale sta già provando alcune soluzioni in ottica 2025.