MotoGP | Bagnaia: "Tante vibrazioni dovute alla pressione delle gomme"

Con due Mondiali in saccoccia ed un inverno da grande protagonista, tutti indicavano Pecco Bagnaia come il grande favorito ai blocchi di partenza della MotoGP 2024. Il primo weekend della stagione però non è stato all'altezza delle aspettative per il pilota della Ducati, almeno per il momento.

Dopo un venerdì complicato, a causa di un problema patito dalla sua Desmosedici GP nel primo turno e dalla pioggia arrivata a rendere inutile il turno serale, anche la giornata di sabato non è andata tanto meglio a Lusail. Dopo il quinto tempo in qualifica, il piemontese si è dovuto accontentare del quarto nella Sprint, vedendo sfumare il podio proprio nel finale, quando Aleix Espargaro lo ha infilato approfittando del chattering che pativa la sua Rossa, generato probabilmente da un innalzamento delle pressioni.

"Guardo a questa Sprint in maniera positiva, anche se c'è del lavoro da fare, perché mi sono trovato in una situazione diversa rispetto ai test, con sensazioni diverse. Ho compromesso un po' tutto in qualifica, perché non sono riuscito a concludere il giro: sono andato largo alla penultima curva ed ho buttato via del tempo. Partire in pole o almeno in prima fila avrebbe fatto abbastanza la differenza", ha detto Bagnaia a fine giornata.

"In ogni caso, sono partito bene e ho cercato di fare il massimo per recuperare. Appena sono arrivato dietro a Binder ho iniziato ad avere dei problemi di pressione, con tutte e due le gomme. Da lì è stata un po' più complicata e soprattutto ho iniziato ad avere molto chattering sul posteriore. Alla fine è una moto nuova ed è la prima volta che ci troviamo in questa situazione. Dobbiamo lavorare per migliorarla, ma sono abbastanza tranquillo, perché abbiamo analizzato i dati e sappiamo dove possiamo migliorare. La gara di domani poi è un'altra situazione, che a me sicuramente piace di più", ha aggiunto.

Quando poi gli è stato chiesto come ha provato a gestire questa situazione nei giri conclusivi della Sprint, ha spiegato: "Non ho ridotto la potenza, ho cercato solo di guidare in modo diverso. Sono dovuto andare dietro ai problemi, perché non potevo più sfruttare il punto di forza di questa moto, che è la percorrenza, proprio perché avevo grandi vibrazioni che venivano probabilmente dalla pressione delle gomme".

Anche il vincitore Jorge Martin si è lamentato del chattering patito dalla sua Ducati, aggiungendo che se non troverà una soluzione sarà durissima ripetersi nella gara lunga di domani: "Non ho visto i dati di Martin, quindi non lo so, ma credo che nella gara di domani non si girerà in 1'52" basso, quindi cambierà già tanto così".

A giudicare dal modo in cui lui e l'Aprilia sono riusciti a gestire le gomme, soprattutto nella seconda parte della Sprint, Espargaro potrebbe essere il grande favorito per la gara lunga del GP del Qatar, anche se per Pecco è presto per trarre delle conclusioni.

"Aleix alla fine era nettamente il più veloce. Non so che difficoltà abbia avuto durante la gara, perché se fosse stato lì da subito, probabilmente avrebbe vinto lui perché alla fine andava mezzo secondo più forte. Io però preferisco la gara lunga, perché riesco a gestire meglio tutto. E' difficile interpretarla ora, ma credo che questo problema delle vibrazioni dipenda dalle pressioni che sono andate su".

Secondo Bagnaia anche la pista, molto diversa rispetto a due settimane fa, ci sta mettendo lo zampino: "Rispetto ai test sono le condizioni che sono molto diverse. Lì mi trovavo molto bene, anche se non ho mai fatto più di 5-6 curve attaccato ad un'altra moto. Magari sarebbe servito, ma questa del chattering è stata una situazione nuova, anche perché con la GP23 non lo avevamo l'anno scorso, perché era una moto che aveva meno percorrenza".

E anche i problemi che ha avuto ieri non hanno aiutato a vivere un sabato tranquillo: "Secondo me sì. Ieri purtroppo ho avuto un problema e poi pomeriggio ha piovuto. Anche stamattina non ho potuto fare tutto il lavoro perché sono entrato un pelino in ritardo. Diciamo che è stato un inizio di weekend un po' rocambolesco, ma siamo riusciti comunque a finire quarti e io la voglio vedere in maniera positiva questa Sprint, perché siamo riusciti a gestire meglio la situazione rispetto ad un anno fa. Vediamo domani cosa possiamo fare".