MotoGP | Bagnaia: "Tante Ducati davanti, ma non mi faranno vincere"

Carica lettore audio

Non è stato un sabato perfetto quello del Red Bull Ring, ma Pecco Bagnaia è riuscito a metterci una bella pezza. Non sono bastati una caduta nella FP4 ed un doppio errore nel primo run della Q2 per abbattere il pilota della Ducati, che non ha perso la calma e poi in quello decisivo è riuscito a sfoderare un gran giro, inchinandosi solamente al poleman Enea Bastianini per appena 24 millesimi ed andando ad artigliare un'ottima prima fila.

Appena arrivato ai microfoni delle interviste di rito, il vice-campione del mondo ha voluto sottolineare il grande lavoro fatto dai suoi meccanici per ripristinare la moto con cui era caduto alla curva 9 durante l'ultimo turno di libere, senza la quale sarebbe stato tutto più complicato.

"Sono molto contento e devo dire che la mia squadra ha fatto veramente un grandissimo lavoro, perché mi ha permesso di utilizzare la moto che sto preferendo in questo weekend. Sembrava che non si fosse danneggiata troppo, ma le MotoGP oggi hanno talmente tanti pezzi che basta una caduta stupida per fare dei bei danni. E' quello che mi ha permesso di essere in prima fila, perché penso che con l'altra moto avrei fatto più fatica", ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD.

Quando poi gli è stato domandato perché preferisse proprio quella moto, ha aggiunto: "E' un questione di feeling. La volta scorsa preferivo l'altra moto e stavolta invece questa. Ma è sempre così".

Ieri era già nelle prime posizioni, ma non era a postissimo a livello di messa a punto. Oggi però ha trovato la chiave per migliorare la situazione: "E' stato importantissimo il passo avanti che abbiamo fatto nella FP4, perché dopo mi sono trovato benissimo e adesso possiamo dire di avere davvero il passo per lottare per la vittoria".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Dorna

Nella Q2 poi non aveva trovato feeling con la gomma posteriore utilizzata nel primo tentativo, finendo lungo nella ghiaia della nuova chicane. La cosa però non gli ha tolto feeling e quindi è arrivata la bella zampata a tempo praticamente scaduto.

"Non mi sono trovato bene con la prima gomma con cui sono partito, perché andavo largo dappertutto e non riuscivo a fermarmi. Quando ho messo la seconda, mi sono trovato meglio da subito e sono riuscito a fare un buon giro. Togliere mezzo secondo rispetto al time attack di questa mattina è un grandissimo passo avanti, quindi sono contento".

Con cinque moto nelle prime sei posizioni, la Ducati sembra nelle condizioni ideali per portarsi a casa la vittoria domani. Questo però non semplificherà necessariamente il lavoro di Pecco. Anzi, crede di avere degli avversari importanti anche tra le fila di Borgo Panigale.

"Ci sono tante Ducati davanti, ma non credo che mi faranno vincere. Zarco va molto forte, Enea anche, e sappiamo tutti che nell'ultima parte di gara riesce ad essere molto costante, poi lui è molto vicino a me nel Mondiale. Anche Quartararo (5° con la Yamaha) poi sta facendo un grandissimo lavoro, quindi vedremo. Penso che dovrò lottare contro tutti come al solito".

Molto onestamente, però, ha ammesso che forse Jack Miller potrebbe essere un alleato: "L'anno scorso ad Austin mi aveva lasciato passare e mi aveva fatto fare un risultato positivo. Ma devo dire che da Jack mi aspetto un aiuto di questo tipo, perché siamo amici e ci troviamo molto bene come team. Anche oggi abbiamo parlato tantissimo, ma perché vogliamo entrambi stare davanti. E' bello che sia così".