MotoGP | Bagnaia: "Sprint Race? La voce dei piloti dovrebbe contare"

Sette Ducati ai primi otto posti. Un dato che sembra ulteriormente sottolineare lo strapotere delle Rosse di Borgo Panigale al Red Bull Ring, che non è stato affievolito dall'inserimento della chicane sul rettilineo che conduce alla curva 3. Se in molti si sono fermati a questa prima lettura, c'è anche chi ha voluto esaltare un altro aspetto: che per mettere davanti così tante moto, ci vogliono anche dei piloti all'altezza.

Questo è il pensiero di Pecco Bagnaia, oggi quinto a poco più di un decimo, che ritiene che sia innegabile che la Ducati sia una gran moto in questo momento, ma che disponga anche di un pacchetto di piloti che sono bravi a tirarne fuori tutto il potenziale.

"Quanti piloti forti che ha la Ducati: io penso che siano tutti tra i più bravi della griglia e c'è un equilibrio di prestazioni che è veramente incredibile. Sicuramente è una moto che in questo momento funziona molto bene, soprattutto su una pista come questa, e tutti i piloti della Ducati possono puntare a vincere, perché sono veramente forti".

Avere dei compagni di marchio così forti, può essere anche uno sprone a spingersi sempre al limite, quindi è un vantaggio secondo il vice-campione del mondo in carica.

"E' sicuramente un grandissimo stimolo, perché siamo sempre lì davanti e penso che il nostro sia l'unico marchio che ha tutti i piloti così tanto competitivi. E' un qualcosa che stimola molto il lavoro e lo velocizza in alcune situazioni. In altre può essere anche un problema, ma in questo momento non è il mio caso".

Il ducatista si è unito al coro dei piloti che hanno promosso la nuova chicane del tracciato austriaco, anche se secondo lui ci sono almeno un paio di aspetti che si potrebbero migliorare ulteriormente. Nel complesso però sembra soddisfatto del lavoro fatto.

"La chicane non è male, l'hanno studiata abbastanza bene per lo spazio che c'era. Sicuramente il muro a sinistra non è il massimo, perché è molto vicino. Se vai dritto veloce, fai fatica ad evitarlo. Anche le barriere che hanno messo in mezzo alla pista non sono il massimo: oggi io sono andato in ghiaia e mi stava portando proprio lì, quindi ne parleremo in Safety Commission. Come disegno comunque non è malissimo, meglio di quella che c'era a Barcellona".

In compenso, il rivale Fabio Quartararo ha detto di vedere il nuovo layout più adatto alla sua Yamaha, perché favorisce meno il motore: "Io sono sempre molto scettico quando sento queste cose, perché l'anno scorso Fabio stava lottando per la vittoria e la Yamaha perde 2 km/h sul dritto qui, quindi non mi sembra che abbia problemi di velocità. Su questa pista non credo che il loro problema sia la top speed".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

L'argomento del giorno è stato però senza ombra di dubbio il nuovo format che dovrebbe entrare in vigore l'anno prossimo e sarà annunciato domani, che con ogni probabità dovrebbe prevedere l'introduzione di una Sprint Race al sabato, ma a differenza della Formula 1 in ogni weekend.

"Non so se possa piacermi o meno. Bisognerà capire come hanno intenzione di farla: se la faranno in tutte le piste, se vogliono accorciare la gara principale. Ci sono tante cose da capire, perché mentalmente sarà dura fare una stagione con altrettante gare così".

Il problema secondo Pecco è che non tutte le piste si prestano a fare una doppia gara: "Se ti capita di fare una Sprint Race ad Austin ed il giorno dopo la gara lunga, non è sicuramente una cosa semplice. Quella è una pista devastante, sia mentalmente che fisicamente. Fare due gare in un weekend sarebbe tosto: è vero che sarebbe come fare un run lungo, che però conta di più di uno in prova, quindi mentalmente è una cosa totalmente diversa da una FP4. Vediamo cosa ci diranno".

Quando poi gli è stato chiesto se sia giusto che i piloti possano avere voce in capitolo per una modifica così radicale, ha aggiunto: "Dipende dai punti di vista. Noi siamo qua perché dobbiamo correre in moto e c'è gente che decide per noi, come in Formula 1. Diciamo che questa è una decisione abbastanza importante e io non ne sapevo niente fino ad oggi. Vedremo cosa ne penseranno anche gli altri piloti, però in certe situazioni la nostra voce dovrebbe contare un po'".