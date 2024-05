MotoGP | Bagnaia: "Spiace non aver vinto, ma Martin e Marquez ne avevano di più"

Pecco Bagnaia ci ha provato, ma oggi il suo massimo non è bastato per vincere e riscattare lo zero della Sprint. Il pilota della Ducati ha comandato il Gran Premio di Francia di MotoGP per i primi 15 giri, ma poi ha dovuto cedere il passo ad un Jorge Martin che era rimasto incollato al codone della sua Desmosedici GP fino a quel momento.

Il guaio è che quando, all'ultimo giro, stava tentando gli ultimi assalti a "Martinator", ha lasciato a Marc Marquez il varco per soffiargli anche la piazza d'onore. Un sorpasso che gli è costato altri 4 punti nella classifica iridata, facendo salire a 38 punti il gap da colmare nei confronti dello spagnolo del Prima Pramac Racing, che ha consolidato in maniera importante la sua leadership a Le Mans.

Una volta arrivato alle interviste di rito, il campione del mondo in carica ha cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno, ma è stato anche onesto nel commentare il risultato odierno: "Non aver vinto mi dispiace, ma abbiamo fatto il massimo. Martin e Marquez ne avevano di più. Purtroppo ho faticato un po' e non riuscivo ad essere veloce nel T3. In ogni caso, il risultato è buono e considerando anche ieri possiamo essere contenti. Mi è mancato qualcosina, ma ci riproveremo a Barcellona", ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Il dubbio legato all'ultimo giro è che Marquez sia riuscito ad infilarlo perché lui era un po' troppo impegnato a provare ad attaccare a Martin. Pur avendo in parte confermato che il suo pensiero era mirato soprattutto a chi lo precedeva, ha anche dato merito al #93 per una manovra particolarmente spettacolare.

"La mia idea era quella di rimanere appiccicato a Martin. Non sono riuscito a passarlo alla curva 7, dove volevo provarci. Volevo ritentare alla curva 13, che era un punto in cui ero più forte rispetto a lui. Marc però ha frenato molto forte alla curva 9 e io non riuscivo a frenare così tanto forte in quel punto, perdevo sempre qualcosina. Ma alla fine lì Marc è stato incisivo ed è stato molto bravo anche alla penultima curva, perché non sono riuscito a ributtarmi dentro. In generale, forse ci è mancato non aver fatto la Sprint ieri per capire le gomme. Loro ne avevano di più, ma lavoreremo per migliorare".

Di contro, gli è stato domandato se lo zero di ieri lo abbia portato anche a non rischiare troppo oggi, sapendo che non se ne sarebbe potuto permettere un altro: "Qui a Le Mans è la prima gara che finisco negli ultimi anni e ci voleva. Non avevo lo stesso feeling che avevo a Jerez, ma riuscivo ad essere più incisivo di Jorge in alcuni punti. Lui però lo era in altri, quindi non riuscivo mai a trovarmi nella condizione di superarlo. Ho sbagliato a non approfittare del lungo che ha fatto a due giri dalla fine. Però era difficile, perché il ritmo è stato molto sostenuto per tutta la gara".

Ora all'orizzonte ci sono due piste che sulla carta potrebbero essere amiche e permettergli di recuperare qualche punto: "Purtroppo ieri nella Sprint è successo quello che è successo, ma già qui è stato un buon weekend. Speriamo non succeda più una cosa di questo tipo. Purtroppo anche a Barcellona sono due anni che non finisco la gara, ma è una pista dove sono sempre andato molto forte, quindi ci proveremo. Poi soprattutto arriva il Mugello, che è la gara di casa, e ne abbiamo bisogno", ha concluso.