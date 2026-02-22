MotoGP | Bagnaia sereno: "Molto meglio del 2025, le mie sensazioni sono ottime"

La due giorni di test a Buriram ha fatto tirare un sospiro di sollievo a Pecco Bagnaia. In quelli di due settimane fa a Sepang, il pilota della Ducati sembrava aver già instaurato un buon feeling con la nuova GP26, ma aveva anche sottolineato che in Malesia aveva lottato per la vittoria lo scorso novembre, quando era alle prese con una GP25 che non ha mai compreso fino in fondo.

Per questo il piemontese era consapevole che sarebbe stato molto più importante trovare delle conferme in Thailandia, dove l'anno scorso la sua stagione aveva iniziato a mettersi in salita proprio con un test molto complicato. E le indicazioni arrivate oggi sono state positive, perché ha chiuso con il quarto tempo a poco più di due decimi dall'Aprilia del leader Marco Bezzecchi, ma soprattutto a soli pochi millesimi dalla Desmosedici GP gemella di Marc Marquez, traendo buone indicazioni anche sul passo gara.

"Sono felice del mio feeling in questi test. La pre-stagione è finita molto meglio dell'anno scorso, quindi le mie sensazioni sono ottime. Ora è il momento di iniziare a lottare per la stagione, ma al momento posso solo dire di essere felice, perché abbiamo fatto un lavoro davvero solido in questi test", ha detto Bagnaia quando ha incontrato i giornalisti presenti al Chang International Circuit a fine giornata.

"La Malesia era importante, ma per me questo test era molto più importante pensando all'anno scorso. Il time attack è andato bene: non ho fatto un giro fantastico, ma è stato sufficiente per essere così veloce, quindi sono contento", ha aggiunto.

Oggi non è bastato neanche un inconveniente durante la simulazione di gara per fargli perdere il sorriso: "Per fortuna ieri ho fatto una simulazione di Sprint ed è andata bene, perché oggi ho avuto un piccolo problema durante la simulazione di gara e mi sono dovuto fermare. Una cosa che può succedere durante i test, ed onestamente è meglio nei test che nel weekend di gara. Ma sono contento".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

Con la GP26 non è ancora tornato il feeling magnifico che aveva con la GP24, ma sicuramente è una moto più adatta a lui rispetto alla GP25: "E' diversa, ma funziona meglio per il mio stile di guida. Durante questo test abbiamo lavorato su un nuovo stile, per cercare di capire bene la moto e credo che abbiamo fatto un altro passo avanti. Ci manca ancora qualcosina, ma spero che nel weekend di gara chiuderemo il gap".

Riguardo a questo qualcosina che manca ancora, ha chiarito a cosa si riferiva: "Un po' più di costanza nella ripetitività della frenata, perché a volte riesco a frenare bene e a volte la moto inizia a scuotersi un po', e questo è dovuto al fatto che stiamo andando più forte in curva. Quindi dobbiamo essere più costanti".

Tra cinque giorni si tornerà in pista per il primo weekend di gara della stagione e, anche se le gerarchie parrebbero chiare, secondo Pecco è ancora presto per fare pronostici: "E' difficile prevedere qualcosa dai test. Di solito si inizia a capire qualcosa nelle prime gare, però mi sembra abbastanza chiaro quali siano i valori in campo. Ducati e Aprilia sono davanti a tutti. Oggi Aprilia ha fatto un passo avanti importante, sia sul passo che nel time attack, quindi hanno trovato qualcosa che li aiuta. Noi abbiamo lavorato molto bene, quindi è difficile in questo momento dire come andrà, ma rispetto ad un anno fa posso dire che sono più comodo".

Una cosa è certa, vada come vada, il tre volte iridato sembra intenzionato a godersi di più il suo ultimo anno in Rosso: "Sono molto più tranquillo, molto più con i piedi per terra, cercando di aspettare il weekend. Poi cercherò di godermi ogni singolo momento, perché l'anno scorso l'ho fatto molto poco, e magari questo approccio mi porterà ad ottenere più soddisfazioni", ha concluso.

