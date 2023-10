MotoGP | Bagnaia sereno: "Ero in Q1 anche a Jerez, ma poi ho vinto"

Essere in lotta per il Mondiale, con appena 3 punti di vantaggio sul rivale Jorge Martin, e ritrovarsi a dover passare dalla Q1 non deve essere una situazione semplice da digerire, ma Pecco Bagnaia la sta vivendo con grande serenità a Mandalika e lo ha fatto capire iniziando il suo incontro con la stampa con una battuta: "E' solo perché ieri avete parlato troppo di Marc e oggi volevo essere più al centro dell'attenzione", ha detto sorridendo, in riferimento all'approdo in Ducati di Marc Marquez nel 2024 con i colori del Gresini Racing che è stato annunciato giovedì.

Poi, facendosi serio ha iniziato ad analizzare il suo venerdì e anche in questo caso ha stupito. Anche se si ritrova 16° e quindi costretto ad iniziare la qualifica di domani dalla Q1, il leader del Mondiale ha spiegato di aver ritrovato il feeling che cercava in sella alla sua Ducati da qualche gara e che l'unico problema è relativo alla messa a punto dell'elettronica. Un qualcosa che solitamente non è troppo complicato da sistemare, che quindi non lo preoccupa troppo per il proseguimento del weekend.

"Non mi sarei mai aspettato di rimanere fuori dalla Q2 visto il feeling. Finalmente ero tornato ad avere un buon feeling in frenata ed in ingresso, ho anche un bel grip, che è un qualcosa che mi era mancato rispetto a Martin nell'ultimo periodo. Quindi c'erano tutti i presupposti per far bene, ma ci manca di trovare una quadra con l'elettronica, che non è un problema, ma non si adatta bene alla situazione", ha spiegato Bagnaia.

"Il posteriore è veramente tanto nervoso e all'ultimo giro mi è partita alla frenata della curva 14. In quella fase c'è pochissimo freno motore e comunque mi si è messa a coltello. E' una situazione particolare e ci stiamo lavorando, ma fortunatamente la parte elettronica è quella più facile da gestire rispetto a quella del telaio, che ha molte più incognite. Quindi sono più tranquillo da questo punto di vista, ma bisogna trovare la soluzione", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Tra le altre cose, a livello di passo gara le cose non sembrano andare affatto male e anche questo contribuisce al suo stato d'animo sereno nonostante il risultato negativo di oggi: "A livello di passo gara abbiamo fatto tutti delle prove diverse, perché abbiamo delle gomme diverse rispetto all'anno scorso. Bene o male, il mio è molto allineato con i più veloci. Penso di essere stato anche più veloce di Jorge, però poi mi manca un po' di feeling quando la gomma davanti inizia a calare, ed abbiamo un consumo piuttosto elevato".

Ed ha anche ricordato com'è finito il weekend l'ultima volta che quest'anno ha dovuto affrontare la Q1: "Non siamo messi male e l'ultimo che si abbatte in queste situazioni sono io. L'ultima volta che ci siamo ritrovati in Q1 è stata a Jerez, perché ero lento e non mi trovavo bene. Poi però abbiamo vinto il Gran Premio. Questa volta siamo fuori dalla Q2 per un'altra circostanza, ma sono convinto che domani risolveremo i nostri problemi e che saremo lì a lottare per stare davanti, con la differenza che stavolta mi trovo molto bene a livello di setting. Però sarà interessante, perché la traiettoria è molto sottile e appena ne esci la pista è molto sporca, quindi partire indietro potrebbe essere un bel problema".

Quando poi gli è stato domandato come faccia a rimanere così calmo in una situazione così critica, ha concluso: "La serenità è sempre un qualcosa che metto sempre al primo posto. E' fondamentale, ma ho una squadra che mi aiuta molto in questo. Quando un problema è molto circoscritto, so perfettamente che posso stare tranquillo. Quando magari ci sono più cose, mi mette più in agitazione, ma non è questo il caso".