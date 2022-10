MotoGP | Bagnaia: "Sepang pista amica, ma dovrò stare attento"

Carica lettore audio

Francesco Bagnaia, arriva il primo match point. In questo fine settimana, al Gran Premio della Malesia, il pilota piemontese del team ufficiale Ducati di MotoGP potrebbe laurearsi per la prima volta in carriera campione del mondo della massima serie del Motomondiale.

A Phillip Island, grazie al terzo posto e al contemporaneo ritiro di Fabio Quartararo, Bagnaia è diventato il nuovo leader del Mondiale quando mancano appena 2 gare al termine della stagione.

Bagnaia potrebbe già vincere il titolo a Sepang in questo fine setimana grazie ai 14 punti di vantaggio su Quartararo e i 27 su Aleix Espargaro, i due rivali più accreditati e vicini per poterlo impensierire.

Per "Pecco" una rimonta strepitosa, che lo ha portato a recuperare ben 105 punti a Quartararo a partire dal Gran Premio di Germania sino ad arrivare alla Malesia. Bagnaia potrà anche contare sul supporto di Jack Miller, reduce da un fine settimana sfortunato sulla pista di casa dopo essere stato centrato da Alex Marquez.

“Sono contento di tornare a correre in Malesia. Rispetto a Phillip Island, dove siamo stati la scorsa settimana, qui le temperature saranno molto più alte e, con questo clima tropicale, è anche difficile prevedere se la gara sarà asciutta o bagnata", ha dichiarato Bagnaia alla vigilia del Gran Premio della Malesia.

L'incidente di Alex Marquez, Team LCR Honda e Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"In ogni caso sono tranquillo: in Australia, dove abbiamo faticato di più rispetto ad altre piste, abbiamo lottato per la vittoria, mentre Sepang è sulla carta un tracciato un po’ più “amico”, perciò ci sono tutti i presupposti per poter fare bene".

"Ora siamo primi in Campionato e dobbiamo restare concentrati più che mai. L’approccio comunque non cambia: dobbiamo pensare a fare bene il nostro lavoro, come sempre, per cercare di arrivare pronti alla gara di domenica”.

Queste invece le parole di Jack Miller, il quale proverà a recuperare punti su Espargaro e Bastianini per ottenere a fine anno il terzo posto nel Mondiale Piloti prima di lasciare Ducati e approdare in KTM.

“Dopo la gara di domenica scorsa in Australia purtroppo non posso più puntare al titolo iridato, ma sono ancora in lotta per il terzo posto in classifica, visto che anche Espargaro e Bastianini non sono riusciti a capitalizzare a Phillip Island".

"L’obiettivo di questo fine settimana sarà quindi cercare di recuperare più punti possibile e tornare a lottare per le prime posizioni. Domenica scorsa avevamo davvero il potenziale per poter fare bene, così come era successo negli ultimi GP di questa seconda parte della stagione, ma purtroppo sono caduto senza avere colpe".

"Mi sento a mio agio in sella alla Desmosedici GP e le sensazioni continuano ad essere positive, perciò sono fiducioso di poter fare bene anche qui a Sepang, dove in passato sono stato veloce. Il mio obiettivo è concludere al meglio le ultime due gare che mi restano insieme al Ducati Lenovo Team”.