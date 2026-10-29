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MotoGP | Bagnaia: "Sepang è la possibilità più concreta per un ultimo podio con la Ducati"

Il pilota della Ducati è fiducioso per il GP della Malesia, perché lo scorso anno era riuscito ad essere competitivo nonostante fosse nel bel mezzo di una crisi tecnica, proprio come ora. Sul tema di possibili ordini di scuderia invece ha detto: "Io onestamente non ne ho mai ricevuti e non mi è mai capitato di chiederli".

Matteo Nugnes

Pubblicato: 29 ott 2026, 11:45

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Raramente quest'anno è capitato sentire un Pecco Bagnaia ottimista alla vigilia di un Gran Premio come oggi a Sepang. Il piemontese ha ricordato che lo scorso anno, anche nel bel mezzo di una profonda crisi tecnica, proprio come di questi tempi, sul tracciato malese era riuscito ad essere competitivo e ad imporsi nella Sprint. Inoltre, aveva battagliato per la vittoria anche nella gara lunga, prima che i suoi sforzi venissero vanificati da una foratura.

Per questo ritiene che questo fine settimana rappresenti l'opportunità più ghiotta per provare almeno a salire sul podio e chiudere con un bel ricordo il capitolo Ducati. Una storia che merita di finire meglio del trend recente perché, anche se ora sembra passata un'era geologica, parliamo di un binomio che è stato capace di portarsi a casa due titoli e 31 vittorie in otto stagioni.

"Credo che da qui fino alla fine dell'anno sia la possibilità più concreta che abbiamo, una pista dove anche l'anno scorso, in estrema difficoltà, siamo riusciti ad ottenere una pole ed abbiamo vinto la Sprint. Poi in gara stavamo andando molto forte, ma purtroppo ho avuto un problema da metà gara in avanti con la gomma dietro e mi sono dovuto ritirare", ha detto Bagnaia ai giornalisti presenti a Sepang, tra cui quelli di Motorsport.com.

"Quest'anno più o meno la situazione tecnica è la stessa, non sono a posto, non ho feeling con questa moto, ma qua i test erano andati bene. Quindi proverò a fare il massimo, probabilmente rischierò un po' di più, perché voglio veramente riuscire a divertirmi qua. Le condizioni, a parte domani pomeriggio, sembrerebbero buone, ci sono tutti i presupposti per fare un buon weekend e cercherò di fare sicuramente bene", ha aggiunto.

Quando poi gli è stato fatto notare quanto sia evidente quanto ci tenga a fare bene stavolta, ha proseguito: "Ci tengo perché è l'occasione più concreta prima di finire la stagione con Ducati, quindi mi piacerebbe riuscire a fare un podio, a lottare per le posizioni che mi competono e non essere così tanto in difficoltà da non poter guidare".

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Quinn Rooney / Getty Images

Rispetto al 2025 però c'è un'incognita legata agli pneumatici: "C'è una nuova gomma media, ma in generale anche dal test sono cambiate. Bisognerà vedere. Michelina ha portato queste specifiche perché si aspettavano che il circuito riasfaltasse, ma hanno avuto problemi con i materiali per via della guerra".

"Quindi la pista è rimasta uguale, hanno solo grattato i due rettilinei per la F1, e questo è peggio perché toglie le buche, ma toglie anche grip. Quindi rimarrà molto simile al test e bisognerà vedere. La media nuova è una specifica un po' particolare, però la proveremo e vediamo se può funzionare".

Pecco vede Sepang come una grande occasione, ma nell'altro lato del box il suo compagno Marc Marquez è in vetta alla classifica con 10 punti di margine sull'infortunato Jorge Martin, che stringerà i denti per scendere in pista. In un clima come questo, inevitabilmente, si è parlato tanto anche di ordini di scuderia, ma secondo il tre volte iridato non arriveranno.

"Io onestamente non ne ho mai ricevuti e non mi è mai capitato di chiederli. Quando mi sono giocato i titoli, non era cosa prevista. Io credo che i piloti debbano essere liberi di correre per fare il loro meglio, però ovviamente se c'è un pilota di due che si sta giocando il titolo cerchi di superarlo nel migliore dei modi possibili, ma se hai la possibilità di vincere, vinci", ha concluso.

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