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MotoGP | Bagnaia sembra rassegnato: "Questo è il reale potenziale, al momento più di così non riesco a fare"

Dopo l'ennesimo venerdì da dimenticare, concluso al 18° posto al Red Bull Ring, il pilota della Ducati è parso molto più abbottonato del solito nelle sue dichiarazione, probabilmente ancora come reazione al fuorionda di DAZN. Tuttavia, per la prima volta è parso quasi rassegnato all'idea di non poter più ribaltare la situazione.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Se quello visto fino a Misano, almeno a parole, sembrava un Pecco Bagnaia combattivo nonostante le difficoltà, quello che si è presentato alle interviste di rito oggi al Red Bull Ring è parso decisamente più spento.

Il caso del fuorionda reso pubblico da DAZN dopo il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini probabilmente lo ha segnato, perché il pilota della Ducati ha pesato molto le sue parole e non è stato troppo espansivo, anche se ha dato quasi la sensazione di essersi rassegnato ad una realtà che anche oggi non lo ha visto andare oltre al 18° tempo nella prima giornata del Gran Premio d'Austria di MotoGP, su una pista sulla quale ha vinto per ben tre volte in carriera.

"Questo è il reale potenziale che abbiamo adesso e bisogna lavorare su questo. Fatichiamo sempre sulle stesse cose: abbiamo lavorato bene oggi, abbiamo fatto il massimo che potevamo, ma questo è il mio reale potenziale e più di così non sono riuscito a fare", ha detto Bagnaia ai giornalisti presenti sul saliscendi della Stiria, tra cui quelli di Motorsport.com.

"Questo è quanto, al momento più di così non riesco a fare, sono in difficoltà e lavoreremo. Io entro in pista, do il massimo e cerco di fare quello che posso", ha aggiunto il tre volte campione del mondo.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Poi ha confermato che anche al Red Bull Ring le sue difficoltà sono sempre le solite che lo tormentano fin dall'inizio dell'anno: "Manca grip al posteriore. Il grip posteriore influisce sulla frenata, in ingresso di curva ed in accelerazione. Praticamente su tutto. Ma è proprio su questo aspetto che ci stiamo concentrando maggiormente e che stiamo cercando di migliorare. È chiaro che... So che possiamo fare molto meglio, ma al momento questo è il nostro vero potenziale".

Quando infatti gli è stato chiesto se con la sua squadra abbiano già pianificato qualche modifica radicale, si è trincerato dietro ad un "non penso".

Infine, il piemontese si è inserito sul presunto vantaggio che Nicolò Bulega avrà il prossimo anno avendo curato lui stesso lo sviluppo della Ducati 850cc e delle gomme Pirelli, diventando poi titolare per la VR46. Concetto che è stato spinto parecchio da Pol Espargaró, ma che secondo Pecco è stato estremizzato.

"Penso che quando arriveremo alla prima gara, sarà tutto resettato. E' chiaro che Ducati ha sfruttato molto bene l'idea del tester per il prossimo anno e ha fatto una gran mossa, che è stata molto furba anche a livello di mercato. Bisognerà vedere come si adatterà Nicolò ai ritmi della MotoGP, però sicuramente parte in una buona situazione. Ma, secondo me, quando arriveremo alla prima gara saremo tutti già allineati", ha concluso.

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