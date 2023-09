MotoGP | Bagnaia sembra non avere infortuni gravi, Bastianini è fratturato

In attesa che arrivino notizie più certe dall'ospedale di Barcellona, si può tirare un piccolo sospiro di sollievo sulle condizioni di Pecco Bagnaia, vittima di un terribile incidente nelle prime fasi del Gran Premio di Catalogna.

Al via, il pilota della Ducati è stato protagonista di un violento highside in uscita dalla seconda curva, proprio quando comandava il gruppo e quindi si è ritrovato sdraiato in mezzo alla pista. Dietro di lui, Brad Binder non ha potuto fare nulla per evitarlo e gli è passato su una gamba.

Anche se il campione del mondo è stato mostrato subito cosciente dalle immagini televisive, è chiaro che ci sono stati momenti di grande apprensione, oltre al successivo trasferimento al centro medico del circuito, dove per il momento sembra che siano stati scongiurati infortuni gravi. I primi esami avrebbero addirittura messo in dubbio la presenza di fratture, anche se poi Pecco è stato trasferito in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti più approfonditi, vsto che gli strumenti a disposizione al circuito catalano sono un po' datati.

Nel frattempo, però, il dottor Angel Charte, il responsabile medico del campionato, ha fatto il punto della situazione: "Pecco sta bene. Ha avuto un grave politraumatismo. È stato investito da una moto nella zona femorale e tibiale. Abbiamo fatto una radiografia e abbiamo rilevato una piccola lesione che non sappiamo se sia attuale o vecchia (a Brno nel 2020 si era fratturato la tibia). Abbiamo bisogno di fare una TAC urgente, che verrà eseguita all'Hospital General de Catalunya. A livello cranico e toracico tutto è risultato normale", ha spiegato ai microfoni di DAZN.

Enea Bastianini, Ducati Team crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bastianini rischia un'operazione al malleolo

Di contro, però, sembrano essere peggiori del previsto le condizioni di Enea Bastianini, che al via aveva innescato una carambola alla prima curva ed anche lui non è tornato in sella dopo la ripartenza per andare in ospedale.

Per lui il 2023 rischia di diventare un vero e proprio calvario, perché si prospetterebbe addirittura un intervento chirurgico, dopo che ha già perso diverse gare nella prima parte del campionato a causa della frattura di una scapola rimediata nella Sprint di Portimao.

"Enea ha una frattura del malleolo tibiale della gamba sinistra e una frattura di un metacarpo della mano sinistra. La frattura del malleolo potrebbe richiedere un intervento chirurgico", ha aggiunto Charte sul riminese.