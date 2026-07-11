MotoGP | Bagnaia: "Se sbagli una qualifica sei fregato due gare, è un limite enorme"

Per come erano andate le cose venerdì, aver chiuso la Sprint del Gran Premio di Germania con un settimo posto, neanche troppo distante dai migliori, sembra aver reso mezzo pieno il bicchiere di Pecco Bagnaia. Dopo essere riuscito a superare il taglio della Q1, senza andare però oltre l'11° posto in griglia, il pilota della Ducati ha dovuto nuovamente fare i conti con la carenza di grip al posteriore che lo tormenta in questa stagione, ma almeno stavolta è riuscito a trovare una via per essere veloce fino a quando non sono finite le gomme, rimanendo a lungo agganciato al secondo gruppetto, quello con le Aprilia.

"E' stata una buona gara, soprattutto nei primi tre giri, perché sono riuscito a svincolarmi e ad attaccarmi al gruppo davanti. Finché ce l'ho fatta, sono riuscito a stare con Martin. Poi ho provato anche ad avvicinarmi per tentare un sorpasso, ma a quel punto avevo finito la gomma davanti. Poi ho finito anche quella dietro e da lì è stato difficile", ha detto Bagnaia ai giornalisti presenti al Sachsenring, tra cui quelli di Motorsport.com.

Il problema, come detto, è sempre lo stesso, e i tecnici di Borgo Panigale non sono ancora riusciti a trovare una soluzione: "Non ho la possibilità di usare lo slide dietro, perché appena tocco il gas parte e se uso lo slide come lo usano gli altri, non accelero più, perché scivola troppo. Quindi devo cercare sempre di stare molto attento in tutta la fase di accelerazione per tenere le ruote molto allineate. E questo comporta un consumo della gomma dietro, ma anche un consumo della gomma davanti".

"Quindi diventa complicato, soprattutto in un time attack, dove devi dare tutto: se guardi i dati degli altri, usano tantissimo la gomma facendola scivolare e io non posso perché più metto la moto di traverso, più scivola e più non accelero. E quindi non posso sfruttare il potenziale che potrebbe esserci. Guardando i dati del passato, ho sempre guidato in questo modo qua, ma negli ultimi due anni mi viene meno, non riesco a farlo".

Dopo il successo nella Sprint, Marc Marquez ha detto di aspettarsi una battaglia tutta tra Ducati nella gara lunga di domani. Pecco non crede di potersi invitare alla festa, ma a sorpresa non indica neanche il suo compagno di box come favorito: "Io non ho il potenziale per infilarmi tra loro. Alex Marquez è quello con più velocità. E se domani riesce a superare Marc, sicuramente ne ha di più. Poi Marc e Di Giannantonio hanno un passo simile. Però vediamo domani".

In tanti si sono lamentati del fatto che la gara è stata una sorta di processione, nella quale si sono visti pochissimi sorpassi. Secondo il tre volte iridato è un qualcosa che dipende dalle caratteristiche della pista tedesca, molto stretta e con pochi punti di sorpasso, ma ritiene anche che le cose potrebbero migliorare con l'avvento del nuovo regolamento.

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"Per me non è stata una gara noiosa. Però è proprio una caratteristica della pista. Qua è difficile: sono tantissimi giri e non c'è spazio. Secondo me il prossimo anno cambierà un po', perché le Pirelli danno più possibilità di interpretazione, hanno un po' più di grip, anche se non l'ho mai provate. Però sulla carta è così e le moto sono anche un pelino più piccole. Inoltre ci sarà meno disturbo aerodinamico, quindi forse le piste piccole come questa possono diventare un po' più divertenti".

Tra le altre cose, questa è stata anche la prima gara con lo spazio allargato tra le file dello schieramento di partenza. Secondo il piemontese però il punto non è tanto quello, quanto che bisognerebbe modificare il format delle qualifiche.

"Vedevo solo che il primo era molto lontano (ride). E' ovvio che in questo momento storico più parti avanti e meglio è, perché è un gran deficit se parti dietro. Poi se tu sbagli una qualifica sei fregato per due gare e questo è un limite enorme. Secondo me è una buona idea quella che usano nella Supersport, quindi i tempi della Sprint potrebbero essere utilizzati per la griglia della domenica. Trovare una soluzione del genere non sarebbe male, ma questo è un qualcosa che dovranno discutere loro".

Infine, gli è stato domandato del suo amico Marco Bezzecchi, che oggi è caduto fratturandosi la clavicola sinistra e nell'ultimo mese e mezzo ha dato la sensazione di essere crollato sotto il peso della pressione di essere indicato da tutti come il favorito. Il ducatista però non sembra pensarla affatto così.

"Per me le parole 'sotto pressione' piacciono tantissimo ai giornalisti. Io ho vissuto diverse situazioni. Mi ricordo Valencia 2022, ero in lotta per il titolo e ho finito ottavo o nono in gara. E tutti dicevano che non andavo per la pressione, ma alla gara prima ero in lotta per il titolo uguale e avevo vinto. Io credo che Marco in queste ultime gare sia stato molto sfortunato, perché nella gara di Balaton è stato steso. Quest'anno fatica un po' di più nelle Sprint, però non posso dirgli niente perché io ero nella stessa situazione. Quindi c'è da capire da imparare".

"E' la prima volta che si gioca il campionato per davvero, e secondo me lui ha un potenziale enorme. Ci sono piste sì e piste no. Questa non è sicuramente una delle sue piste. Assen lo era, ma anche lì ha avuto diverse sfortune. Vedremo quando tornerà, ma per me parlare di pressione è qualcosa di molto soggettivo. E poi non è il caso adesso secondo me", ha concluso.