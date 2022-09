MotoGP | Bagnaia: "Se Enea capisce il metodo, può fare molto bene"

Carica lettore audio

Misano ha lasciato un sapore agrodolce a Pecco Bagnaia lo scorso anno: nella prima gara disputata ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva, infiammando il pubblico di casa. Nella seconda gara invece è finito a terra, lasciando nella ghiaia le speranze mondiali. Quest’anno il piemontese della Ducati si presenta al Gran Premio di San Marino con 44 punti di distacco da Fabio Quartararo, leader incontrastato ma in difficoltà.

Il campione in carica è riuscito a limitare i danni due settimane fa in Austria, ma Pecco si presenta alla gara di casa forte di tre vittorie consecutive che lo hanno rilanciato nella lotta mondiale. Se prima di Assen infatti sembrava spacciato, dopo il Red Bull Ring è considerato uno dei principali avversari del francese della Yamaha. Tuttavia non sarà solo Quartararo il pilota da cui Bagnaia dovrà guardarsi le spalle, c’è anche un Aleix Espargaro in grande forma che è pronto a riscattarsi dopo le difficoltà dell’Austria.

“Sono ancora tanti punti di distacco, ma sicuramente sono contento di correre la mia gara di casa”, esordisce Pecco Bagnaia nella consueta conferenza stampa del giovedì a Misano. “La aspetto da inizio stagione, spero di vedere tanti fan e spero anche di regalare un grande spettacolo. La battaglia sarà dura perché Fabio è stato molto veloce e competitivo l’anno scorso. Il passo in avanti di Aprilia è stato notevole, ci saranno piloti italiani e Ducati che vanno forte. Non sarà facile, dipenderà anche dalle condizioni, il meteo non è proprio positivo per il weekend, ma vogliamo fare un buon lavoro”.

Conoscere il tracciato aiuta? Bagnaia non crede possa rappresentare un enorme vantaggio rispetto agli avversari. Certo, in sella alla Panigale, la moto di serie di Ducati, Pecco è velocissimo, ma confessa di non avere troppo coraggio nell’affrontare in pieno il curvone con una MotoGP come fa con la Panigale: “Non sono sufficientemente coraggioso per provare questa cosa con la MotoGP! Onestamente, su questa pista mi alleno, ma non credo possa essere un grande vantaggio, perché anche gli altri piloti sono molto competitivi. Basta vedere quello che ha fatto Marquez l’anno scorso”.

Quel che è certo però, è che in questo momento Pecco appare come uno dei piloti più forti della griglia. Ha vinto tre gare di fila, avvicinando piloti del calibro di Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa e Casey Stoner: “Sono felice, è incredibile! Sono felicissimo di essere arrivato qui, ma ho molto da fare perché loro hanno vinto molto più di me. A parte Pedrosa, loro hanno vinto anche tanti titoli. Ma prima di vedere il mio nome vicino al loro devo crescere ancora come pilota per essere come loro. Io mi guardo e penso di essere un pilota giovane, con tante cose da imparare e da fare meglio. Loro invece sono leggende. Ovviamente è strano e sono felicissimo di questo risultato, ma non è giusto e non voglio nemmeno che il mio nome sia messo al loro pari perché va meritata una cosa del genere”.

Inevitabilmente, uno dei temi del weekend è stato il futuro prossimo. Dal 2023 infatti, Bagnaia avrà un nuovo compagno di squadra. L’ufficialità è arrivata venerdì scorso, sarà Enea Bastianini a sostituire Jack Miller, dopo una lotta interna con Jorge Martin. Pecco è indubbiamente contento della scelta: “Sono contento, non volevo dover decidere chi sarebbe stato il mio compagno di squadra, credo che sia una cosa che deve decidere la squadra e non il pilota. Comunque penso che possiamo lavorare, ci conosciamo da quando eravamo giovanissimi e credo che possiamo lavorare bene”.

“Penso che sarà importante permettergli di conoscere il modo in cui lavoriamo”, prosegue entrando più nello specifico. “Nei weekend di gara, io lavoro molto con Jack Miller. Parliamo e ci confrontiamo molto per migliorare, ci dividiamo le prove con le gomme. Forse per Enea potrebbe non essere facilissimo all’inizio, vedremo e se saprà accettare questo metodo poi andrà benissimo”.

In conferenza stampa è emerso di nuovo il discorso sulla Sprint Race. Mentre Quartararo e Aleix Espargaro si sono mostrati molto duri, ritenendo che bisognerà cambiare radicalmente anche le moto, l’approccio di Pecco è stato più morbido: “Penso qualcosa di diverso da loro: credo che la moto sarà la stessa, l’unica cosa che cambia è che devi spingere dall’inizio alla fine. Cosa che ora non puoi fare per via delle gomme. Magari mi sbaglio, ma comunque sarà una storia diversa. Dovremmo prepararci per delle gare del genere e la grossa differenza sarà mentale. Fisicamente siamo anche pronti, ma dobbiamo aspettare l’anno prossimo per capire se effettivamente qualcosa cambierà. Per me però in termini di moto non credo che cambierà molto”.

Infine, Bagnaia esprime le proprie emozioni riguardo l’ultima gara di Andrea Dovizioso, che dopo il Gran Premio di Misano appenderà il casco al chiodo: “Sarà un fine settimana particolarmente emotivo per lui, chiudere la carriera qui a Misano. Tutti noi abbiamo ricordi fantastici di Dovi, perché ha fatto tante cose bellissime e importantissime. In Ducati è stato l’unico a lottare con Marc quando lui era all’apice in assoluto, prima che arrivasse Fabio. Ci mancherà e credo che sia stata una delle persone più pulite del paddock”.