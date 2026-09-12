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MotoGP | Bagnaia: "Se devo urlare, lo faccio sulla moto e non al box. Ma ora mi sento umiliato..."

Il pilota della Ducati ha continuato a faticare anche nel sabato di Misano, chiudendo 14° in qualifica e 13° nella Sprint. Pecco assicura che sta provando a dare il massimo, ma oggi la sua frustrazione è venuta tutta fuori e si è vista in un pugno dato al serbatoio della Desmosedici GP dopo l'ennesimo errore in qualifica.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Da 19° a 13° si può vedere un piccolo passo avanti, ma chiaramente quello di oggi a Misano non è stato quello che avrebbe sperato Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati continua a non trovare una via per sfruttare il potenziale della Desmosedici GP26 e ad essere quindi l'anello debole tra i piloti della Casa di Borgo Panigale.

E a fare ancora più male è che sia lui che i tecnici della Rossa non riescono a trovare una risposta a queste difficoltà, che sono simili a quelle che affronta dall'inizio dell'anno, ma si sono amplificate all'ennesima potenza a partire da Silverstone, al ritorno in pista dopo la pausa estiva: il piemontese non riesce a fermare la sua moto e a trovare grip sul posteriore.

"E' stata una giornata difficile come ieri, come da Silverstone in avanti. Poco feeling, se non zero. Sto cercando di fare il massimo e oggi purtroppo era un 13° posto. Non posso fare più di così e mi dispiace tanto, perché in Ducati c'è chi è riuscito a risolvere la situazione, cioè tutti gli altri", ha detto Bagnaia dopo la Sprint ai giornalisti presenti a Misano, compresi quelli di Motorsport.com. 

"E vedere dai dati una chiara differenza come adesso è difficile. Mi sento abbastanza umiliato in questo momento dopo la gara, ma è quello che è e bisogna fare il massimo. Come ho detto ieri, è facilissimo notare la differenza tra il comportamento della mia moto e quello di tutte le altre Ducati. Una differenza enorme, ma è difficile capirne il motivo", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tra le altre cose, la giornata sembrava essere cominciata in maniera positiva, perché nella FP2 aveva subito trovato un miglioramento abbastanza importante. Il problema è che quando poi ha montato la gomma nuova in qualifica, per la sua moto non ha fatto alcuna differenza.

"Stamattina andava abbastanza bene, ma ero anche l'unica Ducati con la media anteriore, mentre gli altri avevano tutti la soft. Soprattutto Marc ha fatto il miglior tempo all'ultimo giro con una soft usata davanti. Io mi trovavo un po' meglio, ma quando poi in Q1 sono partito con la gomma nuova avevo lo stesso grip delle libere con quella di 12 giri, quindi era difficile fare qualcosa di più. Ho provato a spingere e infatti sono venuti fuori gli errori, perché la moto non era molto dell'idea di girare così".

Nel secondo run della Q1, appunto, non è riuscito a chiudere neppure uno dei suoi tentativi, finendo sempre per commettere qualche sbavatura. Cosa che lo ha portato a tirare fuori la sua frustrazione, dando anche un pugno al serbatoio della sua Ducati.

"Sto cercando di mantenere un approccio più positivo, perché ne sentivo il bisogno. Purtroppo non cambia il risultato, ma se devo urlare lo faccio sulla moto e non al box. La frustrazione arriva perché tengo a quello che faccio. So di essere un pilota che può stare davanti tutte le domeniche, invece mi trovo a lottare per un 15° posto, quindi la frustrazione può venire fuori", ha concluso.

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