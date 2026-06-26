MotoGP | Bagnaia scherza: "La Q2 all'ultimo giro? Vanno di moda i thriller!"

Una bandiera rossa a 3'08" da quella a scacchi ha regalato un finale thrilling a Pecco Bagnaia nella sessione pomeridiana del venerdì del Gran Premio d'Olanda di MotoGP. In quel momento, infatti, il pilota della Ducati si ritrovava fuori dalla top 10, quindi alla ripartenza aveva assolutamente bisogno di piazzare un tempo per guadagnarsi la Q2. Per di più senza avere la possibilità di montare una gomma nuova, come lui stesso ha raccontato ai giornalisti presenti a Brno, tra cui quelli di Motorsport.com.

"Ormai vanno di moda i thriller, quindi era la giornata giusta", ha scherzato Bagnaia in riferimento all'ultimo giro che gli ha permesso di risalire fino al quinto posto e chiudere come migliore dei ducatisti, nonostante una gomma che ormai aveva sei giri. "Diciamo che quando ho scoperto che non avevo un'altra gomma è stato un po' così. Ovviamente non le scaldi tutte, altrimenti ti capita di doverne usare una preriscaldata. Però pensavo di averne una in più, visto che tanto domenica non si farà la gara con la soft, e quando sono arrivato al box non c'era, quindi è stato un momento un po' difficile".

La sua reazione però è stata davvero strepitosa e quindi alla fine il bilancio della giornata può essere positivo, anche se il pomeriggio non era iniziato nel modo ideale, con una modifica che aveva peggiorato la sua GP26. Una volta ritrovata la strada giusta, però, la musica è cambiata, al punto che a livello di passo Pecco pensa di non essere troppo distante dalle Aprilia, che oggi sono sembrate il riferimento occupando tre delle prime quattro posizioni.

"E' stata una giornata molto positiva, anche se pomeriggio mi aspettavo un po' di più dalla soft all'inizio del turno. Quando sono partito non mi trovavo tanto bene, ma poi abbiamo capito che il problema non era la soft, ma che stavamo provando un setup che non mi dava quello che ci saremmo aspettati. Ci abbiamo messo due uscite per capirlo, ma poi quando abbiamo fatto un'altra modifica di setup è andata molto meglio. A quel punto mi sono trovato bene e riuscivo a girare forte", ha spiegato.

"Con la media, di passo eravamo simili a Bezzecchi, che è stato il più veloce. Al momento loro con la soft sono un po' più veloci, ma a ritmo ci siamo avvicinati abbastanza durante la giornata, quindi sono soddisfatto. Nel primo time attack non mi sono trovato tanto bene col posteriore, poi ci sono state le bandiera gialla e la bandiera rossa. Mi è rimasta una sola possibilità e ho dato tutto in quel giro, perché la gomma sicuramente non aveva il potenziale di una nuova, ma anche se aveva sei giri mi è bastata per entrare nella top 10", ha aggiunto.

Il feeling con la "Cattedrale", dove ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera in Moto3 e che è anche tatuata sul suo braccio, dunque, è sempre intatto: "Questa è una pista in cui mi riesco a trovare abbastanza bene anche quando non sono al 100% con la moto, però devo dire che rispetto allo scorso anno riesco a fermarmi e farla girare meglio e questo aiuta tanto, soprattutto in una pista così".

Pecco Bagnaia, Ducati

Le alte temperature trovate oggi, oltre i 50 gradi d'asfalto, assolutamente inusuali per l'Olanda, sono un problema però, perché tendono a ricreargli i movimenti al posteriore che lo hanno condizionato lo scorso weekend in Repubblica Ceca.

"Il tema è la temperatura, perché la gomma si scalda tantissimo e quando lo fa inizia a generare quel movimento costante che a me dà molto fastidio. E' come quello che ho accusato a Brno, ma con questo caldo lo fa dal secondo giro. Quindi bisognerà vedere, anche se nel box e gli ingegneri sono già sul pezzo per capire cosa possiamo fare".

Tra le altre cose, oggi si sono viste davvero tante cadute, che hanno anche fatto finire Alex Marquez e Fermin Aldeguer al centro medico. E secondo il piemontese sono state proprio un riflesso del caldo infernale. Per questo sarà fondamentale fare una grande qualifica ed evitare di ritrovarsi nel caldo alle spalle di troppe moto in gara.

"Credo che tutti gli incidenti a cui abbiamo assistito fossero dovuti alla temperatura. Mi sembra di essere di nuovo in India. E poi le gomme ne hanno risentito molto. Perché più giri si fanno, più le gomme si muovono a causa della temperatura. Domani, se parti davanti va bene, ma se sei dietro a qualcuno puoi avere grossi problemi con l’anteriore. Quindi voglio essere molto veloce e qualificarmi bene".

Infine, oggi è emerso che da qualche gara il tre volte iridato sta utilizzando una variante del disco da 355 mm che è stata realizzata per essere utilizzata su tutte le piste e non solo su quelle più impegnative per gli impianti frenanti, con il quale si sta trovando molto bene.

"Brembo ha fatto un lavoro fantastico, mi ha fatto un bel regalo, però l'ha fatto a tutti, anche se penso che veramente pochi li stiano usando e non so chi siano gli altri. Però mi trovo abbastanza bene, quindi li userei anche a Phillip Island con 4° perché a me aiutano abbastanza, e li sto usando dal test di Jerez", ha concluso.