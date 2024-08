MotoGP | Bagnaia: "Vorrei ricreare la battaglia con Marc, ma con lo stesso risultato"

La prima volta non si scorda mai. Ed è per questo che Motorland Aragon avrà sempre un sapore speciale per Pecco Bagnaia. Dopo averla sfiorata in diverse occasioni, il pilota della Ducati ha colto la sua prima affermazione in MotoGP proprio sul saliscendi spagnolo nel 2021, al termine di uno spettacolare duello con Marc Marquez.

Un'affermazione che lo ha reso consapevole fino in fondo del suo potenziale, facendo scattare in lui un click che è stato il primo passo verso la conquista delle sue corone iridate: "Il 2021 è stata una stagione strana, ho avuto diverse occasioni per vincere una gara, ma poi ho sempre fatto qualche errore. Dalla vittoria qui, ho vinto quattro delle ultime sei gare e questo ha cambiato tantissimo la mia mentalità. Sapevo di avere il potenziale, ma da quel momento è scattato qualcosa, anche se ho lavorato tantissimo per arrivare al livello a cui siamo adesso", ha detto Bagnaia nella conferenza che ha aperto il weekend del Gran Premio di Aragon, che torna in calendario dopo un anno di assenza.

Dopo il trionfo del 2021, l'anno successivo si è inchinato solamente all'ultimo giro all'attuale compagno di squadra Enea Bastianini. Dunque, gli ingredienti per fare bene sembrano esserci tutti: "Il tracciato mi piace, ha un layout incredibile: ci sono staccate violente e curve veloci. Credo che potremo godercela, perché la nostra moto si è comportata benissimo l'ultima volta che abbiamo corso qui, e quindi avremo un ottimo potenziale. Sappiamo che Marquez è velocissimo su questa pista e ha vinto sei volte se non sbaglio, ma anche Martin naturalmente. Penso che sarà una grande battaglia tra tutti noi, perché io ho vinto nel 2021, mentre Enea lo ha fatto l'ultima volta che abbiamo corso qui. Ci godiamo il tracciato, il sole ed il nuovo asfalto".

Sul nuovo manto d'asfalto steso rispetto all'ultima uscita della MotoGP poi ha aggiunto: "Di norma, se l'asfalto è davvero nuovissimo, tende ad essere scivoloso. Ne ho parlato con Celestino Vietti, che ha fatto i test un paio di settimane fa: ha detto che alla mattina si scivolava un pochino, ma che poi al pomeriggio il grip era già ottimo, quindi non credo che sarà un problema. Ci sono alcuni punti che potrebbero essere più scivolosi di altri, ma vedremo".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Alla conferenza stampa, oltre a lui, erano presenti anche il rivale nella corsa al titolo Jorge Martin, ma pure due piloti che ad Aragon sono sempre da tenere d'occhio come il già citato Bastianini e Marc Marquez. E Pecco non esclude una gara molto combattuta tra loro: "Potrebbe esserlo e sarebbe bello fare un po' di battaglia tra di noi. Questo tracciato ha sempre reso difficile creare un gap perché ci sono tante curve veloci. Una bella battaglia come nel 2021 sarebbe un'ottima cosa. Ma anche come quella che ho fatto con Enea nel 2022: spingeva come un matto per riprendermi e poi è riuscito a superarmi proprio all'ultimo giro".

Quando poi gli è stato domandato se oggi riaffronterebbe quel duello con Marquez di tre anni fa alla stessa maniera, ha aggiunto: "La mia mentalità non è cambiata, io voglio vincere. L'unica differenza tra la prima vittoria nel 2021 è che adesso so come vincere. Probabilmente, se oggi dovessi rifare quella gara, proverei a creare un po' più di gap tra me e Marc, ma la battaglia probabilmente sarebbe simile. E sarebbe meraviglioso ricreare quella battaglia, ma con lo stesso risultato".

Con la vittoria di due settimane fa in Austria è entrato definitivamente tra i mostri sacri del motociclismo, perché il 25° successo lo ha proiettato nella top 10 della classe regina, alla pari di un certo Kevin Schwantz: "Noi cresciamo guardando dei piloti, ne sentiamo parlare e poi arrivi a fare lo stesso numero di vittorie nella classe regina. Ovviamente è incredibile e io sono felicissimo. Essere tra i primi dieci della storia è fantastico. E' sempre stato un sogno fin da quando ero un bambino pensare di arrivare a questo livello, quindi non posso che essere contentissimo".

Infine, ha commentato le ultime novità per il calendario 2025, ovvero l'inizio in Thailandia ed il ritorno di Brno: "E' un po' strano, per la prima volta però andremo in Thailandia e non sarà la stagione degli uragani, quindi forse non è male. Poi torna Brno ed è uno dei tracciati più belli, quindi sono felicissimo di tornare a correre lì".