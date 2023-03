MotoGP | Bagnaia: "Sapevo di poter tornare su e sono rimasto calmo"

Carica lettore audio

Il Mondiale MotoGP 2023 è iniziato alla grande per Pecco Bagnaia. Stamattina c'era stato un pizzico di disappunto per una pole position che gli era sfuggita per una manciata di millesimi, ma il nuovo format offre l'occasione di cercare il riscatto immediato nella Sprint e il pilota della Ducati non se l'è fatta sfuggire oggi a Portimao, diventando il primo a mettere il proprio nome nell'albo d'oro della gara corta del sabato.

E dire che nella parte centrale dei 12 giri da disputare il campione del mondo in carica era parso non particolarmente a suo agio con la sua Desmosedici GP. Alla distanza però è venuto fuori alla grande ed ha trovato proprio all'ultimo giro il sorpasso ai danni di Jorge Martin che gli è valso la vittoria. Dopo la gara, in effetti, ha parlato di difficoltà legate alle condizioni della pista.

"Ci siamo ritrovati in gara con una condizione diversa dai test e da tutto il resto del weekend, perché il vento girava proprio nella direzione opposta e i primi giri ho fatto un po' fatica. Ma credo che anche gli altri stessero facendo più fatica con il grip della gomma dietro. Non so se sia una cosa che è dipesa dal vento, ma sicuramente non c'era lo stesso grip che c'era anche stamattina", ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dal canto suo, però, il ducatista si era dato l'obiettivo di non perdere la testa neanche quando la battaglia si è fatta più aggressiva, con l'intento di studiare il comportamento dei propri avversari e venire fuori alla distanza. Missione perfettamente riuscita.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ho solo cercato di non stare in scia agli altri, visto che avevo la media all'anteriore, e di star tranquillo. Sapevo che gli ultimi giri sarei potuto tornare su, quindi l'unica cosa da fare era non innervosirmi. Ho visto che Jorge andava meglio in trazione, ma aveva più problemi con l'anteriore rispetto a me. Ho sfruttato questa cosa per cercare di superarlo".

Essendo solo la prima Sprint, non è stato semplice impostare la strategia, anche perché da dentro la sensazione è stata quella di una gara più lunga di quanto non sia durata realmente.

"Non sapevo a cosa sarei andato incontro. Il sabato come giornata è abbastanza piena, ci sono davvero mille cose da fare. La Sprint sembra corta, ma in realtà si fa molto lunga, perché è da fare con una strategia completamente diversa. Devi spingere e non sai quanto, perché magari ti ritrovi alla fine senza gomma. Dopo l'esperienza fatta ai test, ho solo cercato di guardare come andavano gli altri e poi cercare di vincere, anche se il target era comunque finire nei primi tre".

Il primo impatto comunque ha lasciato un buon sapore in bocca: "Ora voglio vederla quando vado al box, perché penso che per i fan sia stata molto divertente. Io onestamente mi sono divertito, me la sono goduta".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images