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MotoGP | Bagnaia rivela che i piloti non sono stati consulati sulla cancellazione della gara di Phillip Island

Pecco Bagnaia ha spiegato che i piloti della MotoGP non hanno avuto voce in capitolo nella decisione di cancellare la gara della domenica a Phillip Island, ma che nei casi in cui è in gioco la sicurezza devono rispettare l'organizzazione.

Rubén Carballo Rosa

Pubblicato: 26 ott 2026, 11:30

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pecco Bagnaia ha spiegato dopo la cancellazione della gara lunga del Gran Premio d'Australia di MotoGP a Phillip Island che i piloti non sono stati consultati dall'organizzazione, ma devono rispettare la sua decisione trattandosi di una questione di sicurezza.

Il mitico circuito australiano non ha potuto congedarsi in grande stile, con le gare, a causa del maltempo. Dopo diversi ritardi, la prova principale del fine settimana ha dovuto essere cancellata per la quantità di pioggia e vento che sferzavano il tracciato.

Al posto della gara, si è deciso che i piloti scendessero in pista dietro la Safety Car per compiere un paio di giri di esibizione, come saluto al circuito e ai tifosi, che hanno riempito le tribune per un tutto esaurito storico nell'ultimo giorno del Motomondiale sull'isola.

Il meteo avverso si è fatto sentire fin dalle prime ore del mattino, costringendo a ritardare e cancellare le varie sessioni previste con il passare delle ore. Fin da subito, è stato spiegato che l'impossibilità di correre non era dovuta allo stato della pista in sé, ma all'impossibilità per l'elicottero medico di volare in sicurezza, a causa della mancanza di visibilità.

Il Direttore di Gara della MotoGP, Graham Webber, ha spiegato che era necessaria una finestra di un'ora per volare da Phillip Island a Melbourne, sede dell'ospedale di riferimento, in caso di evacuazione di un pilota, qualora si fosse verificato un incidente grave. Inoltre, disporre dell'elicottero era fondamentale, poiché quel tragitto non si poteva fare su strada, essendoci più di 45 minuti in ambulanza tra i due punti.

Pitlane de Phillip Island con lluvia

Foto de: Robert Cianflone / Getty Images

La visibilità non è migliorata abbastanza da permettere di correre, e alla fine l'azione in pista è stata cancellata. Una decisione presa, prima di tutto e al di sopra dell'opinione dei piloti, dallo stesso campionato MotoGP, secondo quanto rivelato da Pecco Bagnaia.

Il pilota della Ducati ha parlato dopo la conferma della cancellazione della domenica di gare a TNT Sports, la televisione che trasmette la MotoGP nel Regno Unito. Alla domanda se i piloti avessero avuto voce in capitolo nella decisione, Bagnaia ha risposto chiaramente: "No".

Tuttavia, il #63 ha chiarito che i piloti dovevano rispettare quanto era stato deciso, trattandosi di una questione in cui era in gioco la loro sicurezza: "Ma in questo tipo di situazioni dobbiamo rispettare le decisioni dell'organizzazione".

Detto questo, il tre volte campione del mondo ha spiegato che a lui sarebbe piaciuto correre: "Sì, senza dubbio", ha risposto. "È chiaro che le condizioni erano un po' complicate, faceva molto freddo, ma credo che abbiamo corso in condizioni peggiori di queste".

"È un peccato aver avuto una domenica così, restare nel box in un circuito come questo, l'ultima volta che correvamo qui. Spero solo che in futuro possiamo tornare a goderci Phillip Island, perché, come abbiamo visto nella Sprint, le gare che si disputano su questo circuito sono incredibili, con grandi battaglie. Quindi è un peccato, ma spero davvero che possiamo tornare in futuro", ha concluso.

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