MotoGP | Bagnaia ritrova la Q2 diretta: "Siamo migliorati in staccata ed inserimento, domani punto alla top 8"

Ormai è diventato veramente complicato fare delle previsioni su quello che può accadere a Pecco Bagnaia all'inizio di un weekend di gara. Lo scorso anno, il Gran Premio d'Indonesia di MotoGP è stato uno dei più complicati per il tre volte campione del mondo, che si era ritrovato sempre in fondo al gruppo, beccando quasi 30" di ritardo nella Sprint e finendo ruote all'aria nella gara lunga.

Ebbene, questa volta Mandalika ha rappresentato un punto di svolta per il pilota della Ducati, che è tornato a centrare un accesso diretto alla Q2 che gli mancava addirittura da prima della pausa estiva, ovvero dal Gran Premio d'Olanda. E' vero che ha chiuso solo decimo, staccato di oltre un secondo, ma lo è altrettanto che è a soli tre decimi dalla migliore delle Desmosedici GP, che è stata quella del suo vicino di box Marc Marquez.

La buona notizia per il piemontese è che le indicazioni che aveva raccolto in Giappone hanno dato i loro frutti anche su una pista decisamente differente come quella dell'isola di Lombok. E' chiaro che non si parla di un passo avanti epocale, ma un passetto nella direzione giusta è già qualcosa per chi sta vivendo un momento particolarmente complicato come Pecco.

"Diciamo che alla vigilia di questo weekend era difficile pensare che proprio qua avremmo cominciato a stare nei dieci. Però diciamo che è una giornata abbastanza impegnativa, abbiamo avuto qualche intoppino, però con le modifiche che abbiamo visto dopo la gara del Giappone, come dicevo ieri, c'era qualcosa che ci avrebbe potuto aiutare", ha detto Bagnaia ai giornalisti presenti a Mandalika, tra cui quelli di Motorsport.com.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Devo dire che qua in staccata e in ingresso è migliorata un pochino, mi aiuta a rallentare di più: grazie a questo posso fare più giri consecutivi e questo mi aiuta a avere feeling. Però mi manca ancora grip in percorrenza, grip in uscita ed è il limite più grosso, soprattutto nel T2 dove c'è tanto appoggio, tanta velocità, lì perdo tantissimo tempo. Però in generale è stata una buona giornata, abbiamo lavorato tanto, abbiamo avuto una piccola sfiga che faceva sì che dovessi saltare su tutte e due le moto ogni run, ma che domani sarà risolta, e quindi sono abbastanza soddisfatto", ha aggiunto.

Per il momento comunque non si può fissare troppo in alto l'asticella delle aspettative, anche perché bisogna confrontarsi con delle Aprilia in grande spolvero: "Domani è tosta, però comunque essere nei dieci mi porta a poter ambire a qualcosa in più. Secondo me battere l'aprile è molto difficile, perché al momento hanno un grandissimo passo e sono veramente forti soprattutto nel T2. Però se facciamo un altro piccolo passo avanti possiamo provare a lottare come in Giappone, per una top 8".

Oggi diversi piloti si sono lamentati della qualità della ghiaia presente nelle vie di fuga, che lo scorso anno aveva contribuito in maniera importante anche all'infortunio di Marc Marquez: "Ne parleremo dopo in Safety Commission. Vediamo ma non per questo weekend non c'è margine di manovra sicuramente", ha concluso.