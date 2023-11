MotoGP | Bagnaia risponde presente e firma la pole a Sepang

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. E Pecco Bagnaia ha dimostrato di essere un duro a Sepang. Nelle ultime gare il leader del Mondiale aveva sempre faticato in qualifica, ma nel Gran Premio della Malesia è arrivata una grande risposta, perché in un colpo solo si è preso la pole position ed il record della pista.

Il campione del mondo in carica si ritrovava quinto dopo il primo run della Q2, nel quale era stato anche stuzzicato dal rivale Jorge Martin, che si è messo nella sua scia, ma non si è disunito. Neppure dover abortire il primo giro lanciato del secondo time attack a causa di una bandiera gialla gli ha fatto perdere la calma e poi è stato bravissimo a sfruttare l'ultimo tentativo che gli era rimasto a disposizione.

Proprio a tempo scaduto ha sfoderato il suo 1'57"491, nuovo primato del tracciato del malese che gli è valso la settima pole position stagionale proprio davanti a Martin, che di contro all'ultimo giro è scivolato alla curva 4 nel tentativo di migliorare l'1'57"549 che fino a quel momento lo aveva tenuto davanti a tutti.

I due principali contendenti al titolo apriranno uno schieramento che è a forti tinte Ducati, visto che le Desmosedici GP hanno monopolizzato le prime due file. E la bella notizia è che a completare la prima fila c'è quella di un redivivo Enea Bastianini che, dopo essere passato dalla Q1, ha chiuso a soli 99 millesimi dal compagno di box, pur avendo a disposizione una sola gomma nuova da sfruttare in Q2.

Se in prima fila sono tutte GP23, la seconda invece è occupata dalle GP22, con quella griffata Gresini Racing di Alex Marquez che precede le due della Mooney VR46 affidate a Luca Marini e Marco Bezzecchi. Il primo era stato anche in pole provvisoria per qualche istante, ma poi non ha avuto modo di migliorarsi essendo incappato in una scivolata alla curva 9.

Il primo degli "altri" è quindi Brad Binder, settimo con la KTM, ma con un ritardo di oltre mezzo secondo dalla pole di Bagnaia. E la terza fila è piuttosto variegata, perché accanto al sudafricano si schiereranno la Yamaha di Fabio Quartararo e l'Aprilia di Maverick Vinales.

Top 10 anche per l'altra KTM di Jack Miller, ma la quarta fila non fa altro che confermare lo strapotere delle Ducati su questa pista, perché le moto di Borgo Panigale sono entrate tutte in Q2 ad eccezione di quella della wild card Alvaro Bautista. Nonostante una caduta alla curva 15, in 11° posizione troviamo quella di Fabio Di Giannantonio, tallonata da quella di Johann Zarco.

Prosegue il weekend complicato di Aleix Espargaro. Questa volta il pilota dell'Aprilia almeno è riuscito a rimanere in piedi a differenza di ieri, ma non ha potuto evitare l'eliminazione al termine della Q1, quindi sarà costretto a schierare la sua RS-GP in 13° posizione.

Il pilota di Granollers dividerà la quinta fila con la GasGas Tech3 di Augusto Fernandez e con la Yamaha di Franco Morbidelli, che ha perso una concreta opportunità di passare il taglio per essersi innervosito a causa dei continui e fastidiosi tentativi di Marc Marquez di andare a prendergli la scia.

Tra le altre cose, il pilota della Honda ha concluso la sua qualifica nel peggiore dei modi, scivolando alla curva 7 ed innescando una bandiera gialla che ha vanificato l'ultimo tentativo per tutti i suoi avversari in pista. Per il #93 si prospettano quindi due gare in salita, visto che scatterà 20°.

E' andata poco meglio al suo compagno di box Joan Mir, accreditato del 16° posto in griglia, davanti a Pol Espargaro, pure lui finito ruote all'aria alla curva 9 con la sua RC16 griffata GasGas Tech3. A seguire poi ci sono le due Aprilia della RNF Racing, con nell'ordine Raul Fernandez e Miguel Oliveira a precedere Marquez.

Bautista è riuscito a fare un altro passetto in avanti, ma la wild card del campione del mondo in carica della Superbike si sta rivelando piuttosto complicata. L'1'59"418 staccato stamani è un miglioramento di quasi un secondo rispetto al crono di ieri, ma vale solo il 22° posto in griglia, con alle sue spalle solo la Honda LCR di Iker Lecuona, ancora una volta chiamato a sostituire l'infortunato Alex Rins.

