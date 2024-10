MotoGP | Bagnaia ringrazia Acosta e si prende la Sprint di Motegi, Martin 4°

L'occasione era ghiotta e Pecco Bagnaia l'ha sfruttata. Sono serviti anche lo zampino di Pedro Acosta ed un aiutino nel finale del compagno Enea Bastianini, ma il pilota della Ducati ha colto a Motegi la sua sesta vittoria stagionale in una Sprint, la terza consecutiva. Il rivale Jorge Martin è stato comunque bravo a rimontare dall'11° posto in griglia al quarto finale, ma questa classifica permette al campione del mondo in carica di ridurre di nuovo a 15 lunghezze il gap nei confronti del leader iridato.

Dopo alcune partenze tutt'altro che perfette, questa volta il piemontese è scattato bene dalla prima fila e si è preso la leadership davanti al poleman Acosta. Al terzo giro però il pilota della KTM ha rotto gli indugi e si è portato davanti con un bellissimo sorpasso alla curva 5. Il rookie spagnolo sembrava avere tutte le carte in regola per regalarsi la sua prima vittoria in MotoGP, seppur in una Sprint, perché una volta preso il comando era stato capace di gestire la situazione senza grossi patemi.

A quattro giri dalla fine però ha mandato tutto in fumo, perché ha perso l'anteriore della sua RC16, terminando la sua gara nella ghiaia, con il rimpianto di aver sprecato una grandissima opportunità. Per la KTM quindi è diventata una giornata davvero nera, perché anche Brad Binder, che nelle prime fasi era quarto, è stato costretto al ritiro da un problema tecnico.

Bagnaia quindi si è ritrovato al comando, con alle sue spalle Bastianini, ma anche un Marc Marquez che nella parte finale della gara ha dato la sensazione di poter cambiare ritmo in maniera importante. E in questa fase "Bestia", pur facendo i suoi interessi, visto che con il #93 si gioca il terzo nel Mondiale, ha vestito i panni del perfetto scudiero.

Al penultimo giro, il pilota del Team Gresini ha provato l'attacco all'esterno della curva 10, con Enea che ha resistito all'interno, finendo però largo e permettendo a Marc l'incrocio. L'epilogo poi è arrivato una curva più tardi, con una staccatona del riminese, che si è ripreso una seconda posizione che si è poi tenuto stretto fino alla bandiera a scacchi.

Anzi, nell'ultimo giro poi Bastianini si è rifatto sotto anche a Bagnaia, che ha amministrato il vantaggio che si era costruito, anche perché sul tracciato giapponese stava ricominciando a cadere di nuovo qualche gocciolina di pioggia. Con la piazza d'onore, Enea ha portato a 5 lunghezze il suo vantaggio su Marquez, ma anche Marc può essere soddisfatto dopo l'ennesima rimonta dalla terza fila.

Se si pensa che prendeva il via dalla quarta fila, può essere contento anche Martin, che soprattutto deve rammaricarsi per l'errore in qualifica, anche se in gara non ha dato l'idea di avere lo stesso passo dei migliori. Con una grande partenza che lo ha portato subito in quinta posizione però è riuscito a limitare i danni alla grande, permettendo a Bagnaia di recuperargli solo 6 punti nonostante il successo.

Per il resto, bisogna segnalare il dominio totale delle Ducati, che hanno monopolizzato le prime sette posizioni, con a seguire Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio ed Alex Marquez. Peccato invece per Maverick Vinales, che ha vanificato l'ottima prima fila conquistata stamattina con una pessima partenza e alla fine ha chiuso solo nono, alle spalle anche della KTM "superstite" di Jack Miller.

Fuori dai punti per un soffio Marco Bezzecchi, mentre è stato un sabato complicato per Fabio Quartararo, con una Yamaha che, come temeva, sembra faticare parecchio su un circuito "stop and go" come quello giapponese, e alla fine quindi si è dovuto accontentare del 12° posto, alle spalle anche dell'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez.

Luca Marini si è preso la palma di prima Honda con il 13° posto, anche se è stato facilitato in questo: Johann Zarco si è beccato una long lap penalty per aver steso il compagno di box Takaaki Nakagami, mentre Joan Mir è finito ruote all'aria quasi subito. Al traguardo, seppur in 17° posizione, c'è anche Lorenzo Savadori, chiamato dal Trackhouse Racing a sostituire l'infortunato Miguel Oliveira.