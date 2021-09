MotoGP: Bagnaia concede il bis a Misano, Bastianini sul podio!

Pecco Bagnaia doveva solo sbloccarsi e ora ne abbiamo la certezza. Dopo la bellissima vittoria di Aragon, il pilota della Ducati ha concesso il bis nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, a Misano, con una prestazione che definire maiuscola forse è limitativo.

Proprio come al Motorland, il piemontese ha comandato dall'inizio alla fine, ma anche questa volta ha dovuto soffrire fino alla fine, dando ancora più valore alla sua impresa. Pecco, infatti, aveva scelto la gomma soft al posteriore, così come tutti gli altri piloti della Ducati, mentre il leader iridato Fabio Quartararo aveva scelto la media per la sua Yamaha.

Bagnaia è scattato benissimo dalla pole position e nella sua scia si è messo Jack Miller a coprirgli le spalle da "El Diablo". Sapendo di poter avere un vantaggio soprattutto nelle prime fasi con la soft, Pecco ha spinto fin dall'inizio, arrivando a costruirsi un margine vicino ai tre secondi sul tandem degli inseguitori, con il francese che era stato infastidito anche da Jorge Martin prima della caduta dello spagnolo.

Al 14esimo giro però Fabio è riuscito a liberarsi di "Jackass" e si è capito subito che aveva il passo per provare ad andare almeno a riprendere il battistrada. Quartararo ha iniziato ad erodere il gap ad un paio di decimi al giro, con il ricongiungimento tra i primi due della classifica iridata che è avvenuto quando mancavano un paio di tornate.

A questo punto però Bagnaia è stato davvero chirurgico, perché non ha commesso la minima sbavatura, impedendo al rivale di tentare anche solo un attacco e stampando anche un 1'32"5 davvero notevole all'ultimo giro, con una gomma che ne aveva ormai 27 di vita. Il secondo successo consecutivo, che è anche il quinto stagionale per la Ducati, è meritatissimo per Bagnaia. L'unico rammarico semmai può essere quello di aver recuperato solo 5 punti su Quartararo, che mantiene 48 lunghezze di margine a quattro gare dal termine.

Con il passare dei giri, Miller poi è crollato, ma in terza posizione è venuto fuori l'altro grande protagonista della gara di oggi: Enea Bastianini. In barba alla vecchia GP19 di cui dispone, il pilota dell'Avintia Esponsorama si è andato a prendere il primo podio in carriera proprio sulla pista di casa, sfoderando una rimonta davvero incredibile.

"Bestia" ha dimostrato di potersela giocare alla pari con avversari più abituati di lui a quelle posizioni. Nella prima parte della corsa è risalito dal 12esimo posto in griglia, poi una volta raggiunta la terza posizione si è tolto anche la soddisfazione di diventare il più veloce in pista, con tanto di giro veloce. Dopo il sesto posto di Aragon, la MotoGP sembra aver trovato davvero una nuova stella.

Ai piedi del podio c'è un Marc Marquez che alla fine è riuscito a limitare i danni su una pista sulla carta ostica per la sua spalla ed il suo braccio. Il pilota della Honda ha battaglia fino alla fine con Miller e Joan Mir. Sotto alla bandiera a scacchi era transitato quinto il campione del mondo della Suzuki, ma poi è stato retrocesso di una posizione per aver messo le gomme oltre i limiti della pista all'ultimo giro. Out nel finale invece l'altra GSX-RR di Alex Rins, anche lui in lotta in questo trenino fino alla scivolata alla curva 1.

Settima posizione per l'altra Honda di Pol Espargaro, mentre bisogna scorrere la classifica fino all'ottava per trovare l'Aprilia di Aleix Espargaro, crollato nella seconda parte di gara dopo essere stato anche quarto all'inizio, probabilmente a causa della scelta della gomma soft. Il suo compagno Maverick Vinales ha pagato l'ennesima partenza da dimenticare, un difetto che non ha migliorato nel passaggio dalla Yamaha alla RS-GP e alla fine si è dovuto accontentare del tredicesimo posto.

Nella top 10 c'è spazio poi anche per la KTM, con Brad Binder che è stato bravo a rimontare fino alla nona posizione, davanti a Takaaki Nakagami ed al collaudatore Ducati Michele Pirro, che si è portato a casa qualche punticino. Molto attardati invece gli altri italiani: Danilo Petrucci, Valentino Rossi, Franco Morbidelli e Luca Marini sono nelle posizioni comprese tra la 16esima e la 19esima, con il portacolori della Sky VR46 Avintia incappato in una long lap penalty.

Il "Dottore" si è goduto comunque il tributo dei suoi tifosi a fine gara, anche se a Misano tutti si sarebbero aspettati qualcosa in più. Male anche il suo nuovo compagno di squadra Andrea Dovizioso, 21esimo ed ultimo con la M1 "Spec B" di Petronas e pure lui incappato in una long lap penalty. Il distacco di 42" dal vincitore però non sarà semplice da limare nelle prossime gare.