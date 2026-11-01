Ultime notizie

MotoGP Malesia

MotoGP | Bagnaia rassegnato: "Conto i minuti che mancano alla fine della stagione..."

Il pilota della Ducati ha vissuto un'altra domenica da incubo a Sepang, ritrovandosi senza gomme dopo appena una manciata di giri e chiudendo 13°. Ora quindi il piemontese sembra impaziente di finire queste ultime tre gare e voltare pagina. Ai microfoni di Sky però ha lanciato anche un messaggio criptico, ma sibillino...

Matteo Nugnes

Pubblicato: 1 nov 2026, 14:06

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: MOHD RASFAN-AFP via Getty Images

"Conto i minuti che mancano alla fine della stagione". Con questa breve frase, Pecco Bagnaia ha fatto la radiografia perfetta del momento che sta vivendo in MotoGP. Giovedì si era presentato a Sepang con grande ottimismo, ritenendo che il Gran Premio della Malesia potesse essere l'occasione giusta per provare a regalarsi un ultimo podio in sella alla Ducati, prima di chiudere una capitolo lungo ben otto anni della sua carriera, che ha avuto momenti magici come i titoli del 2022 e del 2023, ma si sta concludendo davvero male.

Le cose però sono andate decisamente in maniera diverso rispetto a quanto avrebbe sperato il piemontese. Ieri è riuscito a salvare il salvabile, chiudendo sesto nella Sprint. Un risultato che per sua stessa ammissione era stato camuffato dall'arrivo della pioggia. Nella gara lunga però i nodi sono venuti al pettine e il tre volte iridato ha faticato tantissimo, finendo le gomme nello spazio di pochi giri e ritrovandosi così a chiudere 13°, staccato di oltre mezzo minuto dal vincitore, il vicino di box Marc Marquez.

"E' stata una gara esattamente come mi sarei aspettato ieri, come sapevo che sarebbe andata, perché ieri sono stato salvato solo dalla pioggia, che mi ha permesso di navigare un po' e spingere più di quanto si sarebbe dovuto spingere in quelle condizioni lì. Ma avevo già finito la gomma dietro e gli altri, visto che stava piovendo, non hanno spinto quanto avrebbero dovuto. Quindi, sono stato graziato dalla pioggia, ma in ogni caso sarei finito dietro uguale, perché il grip non è pervenuto per tutto weekend", ha detto Bagnaia ai giornalisti presenti a Sepang, tra cui quelli di Motorsport.com.

"Oggi, onestamente, ho provato a gestire veramente tanto nei primi giri, sapendo la situazione. Nonostante questo, al quinto giro ero senza gomma dietro e ho finito l'ultimo giro in 2'05", senza più toccare il ginocchio nelle curve a destra, ed è qualcosa di strano. Mi è sempre venuto abbastanza bene gestire le gomme, ora sono diventato incapace e devo lavorarci di nuovo, dovrò reimparare".

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Quando gli è stato domandato cosa fosse che lo aveva reso così ottimista alla vigilia, ha replicato: "Ho sottostimato i problemi della mia moto". Incalzato su cosa sia cambiato rispetto a 12 mesi fa, quando comunque a Sepang era riuscito ad essere veloce, facendo la pole e vincendo la Sprint nonostante fosse in un momento difficilissimo, si è limitato a dire: "La moto".

Sull'argomento poi è stato più sibillino, ma criptico, quando poco più tardi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport MotoGP: "In Giappone, l'anno scorso, a Motegi, ho potuto utilizzare una cosa che oggi non c'è più, e ho potuto tornare a guidare. E non c'è stata più neanche dopo Motegi. Cosa? Non voglio entrare nei dettagli".

La settimana prossima si va in Qatar, per disputare la gara che tutti i piloti avrebbero voluto cancellare, visto il conflitto in corso in Medio Oriente. Ancora una volta, Pecco è parso rassegnato all'idea di non poter fare nulla per evitarlo, anche se nel frattempo la Yamaha, per esempio, ha annunciato che non si recherà a Lusail.

"Non credo che riceveremo alcuna conferma, proprio come in una situazione normale. Ci andremo con un grande sorriso. Abbiamo ricevuto quasi tutto ciò che avevamo chiesto, quindi va bene così. Ci sono alcune cose ancora in sospeso che non otterremo mai, ma è così", ha spiegato sarcasticamente.

E lo è stato anche quando gli è stato domandato quale sia il suo obiettivo per le ultime tre gare in Rosso: "Sopravvivere".

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Mondiale: Marquez vola a +44 e ha il primo match point. Ducati scavalca Aprilia nel Costruttori

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Matteo Nugnes





MotoGP | Mondiale: Marquez vola a +44 e ha il primo match point. Ducati scavalca Aprilia nel Costruttori



MotoGP



MotoGP



Malesia



1 h



MotoGP | Mondiale: Marquez vola a +44 e ha il primo match point. Ducati scavalca Aprilia nel Costruttori





MotoGP | Bezzecchi: "Ogura mi avrebbe superato comunque. Il contatto si poteva evitare, ma non deve scusarsi"



MotoGP



MotoGP



Malesia



1 h



MotoGP | Bezzecchi: "Ogura mi avrebbe superato comunque. Il contatto si poteva evitare, ma non deve scusarsi"





MotoGP | Marquez: "Festeggiare in Qatar? Non voglio entrare in polemica, preferisco rimanere concentrato"



MotoGP



MotoGP



Malesia



4 h



MotoGP | Marquez: "Festeggiare in Qatar? Non voglio entrare in polemica, preferisco rimanere concentrato"

More from

Francesco Bagnaia





MotoGP | Bagnaia rompe il cupolino con un pugno in Q2: "Ci sto provando, ma non mi riconosco più, è frustrante"



MotoGP



MotoGP



Malesia



1 g



MotoGP | Bagnaia rompe il cupolino con un pugno in Q2: "Ci sto provando, ma non mi riconosco più, è frustrante"





MotoGP | Bagnaia: "La mia moto funziona solo in rettilineo, nel T1 e nel T4. Negli altri due perdo 0"8, è ridicolo"



MotoGP



MotoGP



Malesia



2 g



MotoGP | Bagnaia: "La mia moto funziona solo in rettilineo, nel T1 e nel T4. Negli altri due perdo 0"8, è ridicolo"





MotoGP | Bagnaia: "Sepang è la possibilità più concreta per un ultimo podio con la Ducati"



MotoGP



MotoGP



Malesia



3 g



MotoGP | Bagnaia: "Sepang è la possibilità più concreta per un ultimo podio con la Ducati"

More from

Ducati Team





MotoGP | Rivola: "Quello che dice Marquez non mi interessa. I giochi di squadra si fanno a casa propria, in famiglia"



MotoGP



MotoGP



Malesia



3 h



MotoGP | Rivola: "Quello che dice Marquez non mi interessa. I giochi di squadra si fanno a casa propria, in famiglia"





MotoGP | Marc Marquez domina a Sepang e ipoteca il Mondiale, podio per Acosta e Alex. Solo 6° Bezzecchi



MotoGP



MotoGP



Malesia



6 h



MotoGP | Marc Marquez domina a Sepang e ipoteca il Mondiale, podio per Acosta e Alex. Solo 6° Bezzecchi





MotoGP | Lettera dei piloti come ultimo tentativo per evitare di recarsi in Qatar



MotoGP



MotoGP



Malesia



6 h



MotoGP | Lettera dei piloti come ultimo tentativo per evitare di recarsi in Qatar

Ultime notizie





MotoGP | Bagnaia rassegnato: "Conto i minuti che mancano alla fine della stagione..."



MotoGP



MtGP MotoGP



Malesia



1 min



MotoGP | Bagnaia rassegnato: "Conto i minuti che mancano alla fine della stagione..."





Carrera Cup Italia | Mugello: Stefanelli "re Michelin" al fotofinish!



Carrera Cup Italia



PCCI Carrera Cup Italia



Mugello



20 min



Carrera Cup Italia | Mugello: Stefanelli "re Michelin" al fotofinish!





MotoGP | Mondiale: Marquez vola a +44 e ha il primo match point. Ducati scavalca Aprilia nel Costruttori



MotoGP



MtGP MotoGP



Malesia



1 h



MotoGP | Mondiale: Marquez vola a +44 e ha il primo match point. Ducati scavalca Aprilia nel Costruttori





MotoGP | Bezzecchi: "Ogura mi avrebbe superato comunque. Il contatto si poteva evitare, ma non deve scusarsi"



MotoGP



MtGP MotoGP



Malesia



1 h



MotoGP | Bezzecchi: "Ogura mi avrebbe superato comunque. Il contatto si poteva evitare, ma non deve scusarsi"

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti