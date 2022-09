MotoGP | Bagnaia: "Pronto a mettermi alle spalle Motegi"

Carica lettore audio

Dopo il GP d’Aragona e il GP del Giappone, il Ducati Lenovo Team è pronto ad affrontare il suo terzo Gran Premio consecutivo questo fine settimana in Thailandia, sul Chang International Circuit a Buriram. Ducati ha ottenuto un secondo posto, con Andrea Dovizioso, nella prima edizione del GP, che fino ad oggi si è disputato in due sole occasioni prima della pandemia, nel 2018 e 2019,.

Jack Miller, fresco vincitore dell’ultimo appuntamento in Giappone, arriva a Buriram determinato a continuare lo slancio positivo e lottare nuovamente per le prime posizioni in gara.

"Dopo la vittoria nel GP del Giappone arrivo molto motivato qui in Thailandia. Come ho già detto in precedenza, dopo il test di Barcellona e quello di Misano di qualche settimana fa, abbiamo individuato un setup della moto che mi piace davvero molto e le sensazioni che ho con la mia Desmosedici GP sono fantastiche", ha detto Miller.

"Domenica scorsa ho disputato la gara più bella della mia carriera e credo di non aver mai guidato così bene. Spero di poter fare la stessa cosa qui a Buriram. Sicuramente il meteo giocherà un ruolo chiave, ma solitamente sono forte sul bagnato, perciò mi sento pronto ad affrontare la gara in qualsiasi condizione", ha aggiunto.

Vincitore della gara Jack Miller, Ducati Team Photo by: Dorna

Anche Francesco Bagnaia torna in pista con lo stesso obiettivo: il pilota italiano, reduce invece da un ritiro per caduta a Motegi, punta a tornare tra i protagonisti sulla pista tailandese per continuare nella sua rimonta in Campionato, che lo vede attualmente secondo in classifica generale a 18 punti dal leader Quartararo, quando mancano 4 gare alla fine della stagione.

"Sono contento di tornare a correre in Thailandia. Qui l’atmosfera è sempre incredibile e ci saranno sicuramente moltissimi tifosi a sostenerci. Tornare in pista dopo una settimana dal GP del Giappone mi aiuterà a lasciarmi definitivamente alle spalle la gara di domenica scorsa", ha proseguito Bagnaia.

"Questo fine settimana potremo seguire un normale programma di lavoro visto che, diversamente da Motegi, gli orari torneranno ad essere normali. Ci impegneremo fin dal venerdì per cercare di arrivare pronti per a gara, che potrebbe disputarsi sul bagnato. Sono determinato a fare bene e a non commettere più errori", ha concluso.