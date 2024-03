MotoGP | Bagnaia: "Presa la direzione sbagliata, ma sappiamo cosa fare"

Non sarà di certo un ottavo posto in un venerdì a far perdere il sorriso a Pecco Bagnaia. Probabilmente il weekend di Portimao non è iniziato come avrebbe sperato il campione del mondo in carica, che lo scorso anno in Algarve aveva aperto la stagione con una doppietta, ma alla fine l'obiettivo minimo di entrare in Q2 è stato messo in cascina e Pecco sembra avere le idee abbastanza chiare sulle modifiche da fare sulla sua Ducati nella giornata di domani.

"Il venerdì è sempre una giornata dedicata al lavoro alla fine e l'importante è stare nella top 10. Purtroppo abbiamo buttato via il turno di stamattina, perché la pista era sporca e non si riusciva a provare niente, quindi è stato praticamente inutile", ha detto Bagnaia a fine giornata.

"Siamo andati un po' a rilento ed abbiamo preso una direzione che non era quella giusta, quindi per domani sappiamo già come muoverci. Non avendo fatto i test qui, abbiamo capito che questa moto necessita di qualcosa di diverso rispetto alla GP23. Fortunatamente l'abbiamo già capito, quindi per domani sarà un'altra storia", ha aggiunto.

A proposito di differenze con la GP23, l'antenata della sua moto attuale lo scorso anno lo aveva fatto tribolare parecchio per trovare il setting giusto su ogni pista. La musica però sembra essere cambiata con la GP24: "Devo dire che è più facile individuare la strada, perché pomeriggio è stato il primo vero turno, quindi sappiamo già dove andare. Poi magari domani mattina partiamo e non è così, ma al momento mi sembra abbastanza chiaro e facile da capire ciò che necessita".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Davanti a tutti c'è il suo compagno Enea Bastianini, ma anche Marc Marquez ha dato la sensazione di avere un passo invidiabile. Sono altri però ad aver impressionato il leader iridato: "Domani sicuramente scopriremo meglio i valori, ma mi sembrano molto in forma le KTM: non è mai stata una gran pista per loro, invece sono davanti sia Miller che Binder. Penso che loro saranno competitivi, come anche le altre Ducati".

Diversi piloti si sono lamentati delle condizioni con cui sono stati mandati in pista stamattina per la prima sessione di prove libere, con l'asfalto sporchissimo a causa della pioggia caduta nel corso della notte. Bagnaia però ha preferito non polemizzare: "In passato ci sono state anche condizioni molto peggiori, quindi possiamo anche sopportare queste cose".

Infine, gli è stato domandato a cosa si riferiva in Qatar, dopo la vittoria nella gara lunga, quando ha detto che preferisce lavorare in silenzio e Pecco ha approfondito la cosa: "Preferisco parlare con i risultati piuttosto che a parole. Conosco il mio potenziale, so cosa posso fare. Ma se al venerdì, quando ero 18°, avessi detto che domenica potevo vincere, la gente avrebbe pensato che fossi pazzo. Quindi a volte è meglio lavorare in silenzio e farti trovare pronto quando è il momento di raggiungere il tuo obiettivo".