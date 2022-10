MotoGP | Bagnaia: "Potenziale Ducati più alto con la nuova carena"

Carica lettore audio

Dopo aver recuperato 89 punti in sette gare, due devono sembrare quasi niente. Il difficile però viene adesso probabilmente. Fino a due settimane fa, la rimonta di Pecco Bagnaia era un qualcosa in cui non aveva niente da perdere o quasi, con un Mondiale che sembrava già sfumato nel mese di giugno.

Ora invece è lì, a portata di mano, e i valori tecnici sembrano favorire la sua Ducati rispetto alla Yamaha di Fabio Quartararo, quindi deve stare molto attento a non commettere un altro errore e compromettere l'impresa che ha fatto nelle ultime gare. Anche perché è difficile etichettarla diversamente, visto che nessuno nella storia era riuscito ad azzerare un gap tale nella classe regina, per di più in così poco tempo.

A tre gare dal termine, la sfida riparte dall'Austrialia, su una pista come Phillip Island sulla quale non si corre dal 2019, ma che è amata da tutti i piloti. Ma soprattutto un tracciato sul quale la Desmosedici GP dovrebbe aver maggior beneficio dei progressi fatti tra il 2019 ed oggi. Senza dimenticare che Pecco stesso è un pilota molto più maturo, rispetto al rookie di tre anni fa.

"E' una delle mie piste preferite e immagino che sia lo stesso per tutti, perché è meraviglioso gareggiare qui. Nel 2019 era stata la mia miglior gara dell'anno, mi era piaciuto tantissimo correre qui, quindi vediamo. Penso che il nostro potenziale sia molto più alto con la nuova carena, che può aiutare molto la guidabilità della moto su una pista come questa", ha detto Bagnaia durante la conferenza che ha aperto il Gran Premio d'Australia.

"Più che la moto, penso di essere migliorato io a livello personale rispetto al 2019. Ma credo che la differenza maggiore sia nella guidabilità della moto, anche se non è cambiata troppo al di là della carena, che quest'anno ci ha già aiutato tantissimo nelle curve veloci. Quindi penso che su questa pista lo possa fare ancora di più", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Inevitabilmente, non poteva mancare un accenno alla situazione di classifica ed alla lotta con Quartararo, anche se Pecco preferisce non considerare tagliati fuori Aleix Espargaro, Enea Bastianini e Jack Miller, tutti ancora tenuti in corsa dalla matematica.

"E' come se ripartissimo con un nuovo inizio del campionato. Ci sono cinque piloti con una possibilità di vincere il titolo, anche se senza dubbio io e Fabio abbiamo più possibilità, essendo più avanti rispetto agli altri. Anche Aleix però non è troppo lontano e sappiamo già che quest'anno tutto può cambiare molto rapidamente, quindi anche Enea e Jack hanno una possibilità. Penso che il potenziale sia molto alto, siamo in un buon momento e dobbiamo sfruttarlo".

Essendo a casa sua, è arrivato anche Casey Stoner, che quest'anno ha dato spesso consigli preziosi a Bagnaia. Su una pista su cui il due volte iridato si è imposto per ben sei volte di fila, potrebbero avere un valore ancora più pesante: "Anche oggi ho parlato un pochino con Casey e, senza dubbio, è importante cercare di sfruttare questa opportunità, perché è il modo migliore per imparare qualcosa su questa pista: cercherò di comprendere tutto al massimo".

Pecco poi ha spiegato che oltre alla pista, è l'atmosfera di Phillip Island a piacergli particolarmente: "Io sono sempre felice quando vengo qui, perché è un weekend di gara, ma senti meno pressione. Mi sento più rilassato in questo posto, anche se sinceramente non so perché. Non dormiamo in hotel, affittiamo delle case, quindi ti puoi preparare la colazione ed è qualcosa di diverso".

"Poi il tracciato è qualcosa di unico, perché è davvero vecchio stile. Devi essere molto preciso, molto tecnico, poi quando una pista ha delle curve così veloci è sempre grandiosa: la velocità altissima ti dà un livello folle di emozione e di adrenalina. Non puoi chiedere di più".

Durante la conferenza gli è stato domandato anche dell'abbassatore, che è stato evoluto molto negli ultimi tre anni, anche se secondo il piemontese non sarà un'arma in questo fine settimana. Anzi, saranno altri gli aspetti su cui lavorare.

"Probabilmente su questa pista non lo useremo, perché non può fare una differenza così grossa e non ci sono problemi di impennate. Vedremo se potrà essere un aiuto, ma non credo che farà la differenza come su altre piste. Penso che sarà più importante gestire le gomme e la loro temperatura, quello sì che inciderà tanto nel weekend".