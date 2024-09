MotoGP | Bagnaia: "Positivo correre subito per lasciare alle spalle Misano"

A meno di sette giorni dal GP dell’Emilia-Romagna, che ha visto Enea Bastianini conquistare la centesima vittoria di Ducati in MotoGP e la Casa bolognese ottenere il suo sesto titolo Mondiale Costruttori, il Ducati Lenovo Team è già in Indonesia per affrontare questo fine settimana il quindicesimo appuntamento della stagione 2024.

Situato a sud dell’arcipelago indonesiano, il Mandalika Street Circuit ospiterà il Motomondiale per la terza volta e, nell’ultima occasione, è stato proprio il pilota della squadra bolognese Francesco Bagnaia a trionfare. Nell’edizione del GP dell’Indonesia dello scorso anno, il ventisettenne torinese era riuscito a conquistare una fantastica vittoria in rimonta dalla tredicesima posizione in griglia. Reduce da una caduta settimana scorsa a Misano, il Campione del Mondo in carica punta a riscattarsi e tornare a riaccorciare le distanze in classifica generale, che lo vede attualmente secondo, a 24 punti dall’attuale leader Jorge Martín (Pramac Racing).

"Tornare a correre già questo fine settimana è sicuramente positivo: ci permette di lasciarci definitivamente alle spalle Misano per concentrarci esclusivamente su Mandalika. Correre qui e sempre speciale per il calore e la grande passione che hanno gli indonesiani per il nostro sport. Non sarà sicuramente un weekend semplice: qui il meteo è spesso imprevedibile, le temperature sono alte e le condizioni della pista non sono spesso ottimali, ma siamo comunque pronti ad affrontare qualsiasi condizione. Lavoreremo sodo per cercare di essere veloci fin da subito", ha detto Bagnaia.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Ducati Corse

Il compagno di squadra Enea Bastianini, fresco vincitore dell’ultimo GP disputato domenica scorsa a Misano, arriva a Mandalika con l’obiettivo di proseguire il suo trend positivo. Il pilota di Rimini che conta finora 8 podi tra cui 2 vittorie in questa stagione, occupa attualmente la terza posizione in classifica generale.

"Sono davvero contento di tornare a correre in Indonesia. È un paese dove il nostro sport è molto popolare e i tifosi sono appassionatissimi. Iniziare questo periodo di gare così intenso con la vittoria nel mio gran premio di casa è sicuramente qualcosa che mi infonde fiducia e motivazione, ma resto con i piedi per terra. Insieme alla mia squadra stiamo lavorando bene e gli obiettivi sono continuare in questa direzione ed essere costantemente in lotta per le prime posizioni. A Mandalika le condizioni della pista e le alte temperature non renderanno le cose semplici, ma faremo del nostro meglio come sempre", ha aggiunto Bastianini.