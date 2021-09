MotoGP: Bagnaia porta la Ducati in pole anche a Misano

Pecco Bagnaia sembra essersi veramente sbloccato definitivamente. Dopo la pole e la vittoria di Aragon, il pilota della Ducati si è rimesso davanti a tutti in qualifica anche nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, firmando la sua terza partenza al palo nella top class in una sessione che è stata letteralmente dominata dalle Desmosedici GP in versione factory.

Dopo il primo run, Fabio Quartararo sembrava avere qualcosa in più rispetto alla concorrenza, ma poi il pilota piemontese ha alzato l'asticella nel secondo run, arrivando a sfoderare addirittura un 1'31"065 che gli è valso la nuova best pole del tracciato di Misano.

Una prestazione davvero di grande rilievo, che ha portato i suoi avversari a sbagliare per provare a batterla: Marc Marquez si era messo proprio nella scia di Pecco per tentare il time attack, ma ha perso l'anteriore della sua RC213V all'ingresso della curva del Tramonto e quindi si dovrà accontentare di prendere il via dalla settima posizione.

Anche la risposta di Quartararo è durata solo pochi secondi, perché il pilota della Yamaha ha esagerato alla staccata della curva 1 ed è scivolato. Poco male comunque per il francese, che scatterà comunque dalla prima fila, in terza posizione, e nella FP4 ha dimostrato di essere probabilmente quello accreditato del passo migliore di tutti.

Ad approfittare dell'errore di "El Diablo" è stato Jack Miller, che proprio sotto alla bandiera a scacchi è andato a ricomporre la doppietta Ducati che avevamo visto anche la scorsa settimana ad Aragon in qualifica, chiudendo a 249 millesimi dal compagno. Anzi, la prima fila è esattamente la stessa di 7 giorni fa e chissà che questo non possa essere un presagio favorevole per Pecco.

Come detto, per la Ducati però è stata una qualifica davvero spettacolare, perché le quattro moto factory sono addirittura nelle prime cinque posizioni, con Jorge Martin e Johann Zarco ad aprire una seconda fila che sarà completata dalla Honda di Pol Espargaro.

Già detto del settimo tempo di Marquez, che era stato promosso dalla Q1, in terza fila ci sarà anche l'Aprilia di Aleix Espargaro, nonostante lo spagnolo sia incappato in una caduta alla curva 15 nel finale, che gli ha impedito di migliorarsi nel secondo run. Il suo nuovo compagno di squadra Maverick Vinales invece è decimo e forse ci si aspettava qualcosina di più dopo le grandi cose che aveva mostrato in sella alla RS-GP sia nella FP1 che nella FP3.

Tra le due Aprilia si è infilata la Suzuki di Alex Rins, nono, mentre quella del campione del mondo in carica Joan Mir è solo in 11esima posizione. Un risultato deludente per il maiorchino, che fino a questa mattina sembrava avere le carte in regola per ambire a qualcosa di più importante. Il quadro delle prime quattro file si completa poi con Enea Bastianini, che ha centrato la sua seconda Q2 consecutiva, con il piccolo brivido di una scivolata nel giro di rientro al termine della Q1.

Il primo degli esclusi al termine della Q1 è stato Takaaki Nakagami, che probabilmente avrebbe potuto giocarsela fino alla fine se non fosse scivolato alla curva 9 quando aveva fatto segnare dei "caschi rossi" nei primi due settori.

In quinta fila ci sarà anche Michele Pirro, con il collaudatore della Ducati che si è ritrovato a dover affrontare la Q1 dopo che la Direzione Gara ha restituito ad Aleix Espargaro un tempo che gli era stato cancellato al termine della FP3, facendo così scivolare il pugliese all'11esimo posto nella cumulativa delle libere. Accanto a lui in quindicesima piazza ci sarà l'altra Desmosedici GP di Luca Marini, che ha fatto almeno un passetto avanti rispetto alle ultime uscite.

Purtroppo tra gli esclusi figura anche Franco Morbidelli, ma dopo uno stop di oltre tre mesi per l'operazione al ginocchio era inevitabile che il nuovo pilota ufficiale della Yamaha avesse bisogno di un po' di tempo per riprendere il ritmo e domani quindi prenderà il via dalla 16esima casella dello schieramento.

Solo 17esima la prima delle KTM, che è quella di Brad Binder, nonostante il sudafricano sia incappato anche in una scivolata alla curva 2 nel finale, che gli ha impedito di provare a guadagnare almeno qualche posizione sulla griglia.

Bisogna poi scorrere lo schieramento fino all'ultima fila per trovare il terzetto di veterani italiani composto da Danilo Petrucci, Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso. Il "Dottore" è incappato nella seconda scivolata della giornata alla curva 15, mentre il forlivese sta ancora prendendo le misure alla M1 "Spec B", ma se non altro ha chiuso a soli 131 millesimi dal compagno di box. "Petrux" invece forse era ancora un filino acciaccato dopo la caduta della FP3.

Vedere questi piloti al fondo dello schieramento, però, sembra davvero un passaggio di consegna definitivo alla nuova generazione...

