MotoGP | Bagnaia pilota da domenica? Ecco cosa dicono i numeri

Introdotte lo scorso anno, le Sprint hanno cambiato profondamente il volto della MotoGP. Questo evento, che è più breve - e assegna la metà dei punti rispetto alla gara principale - ha i suoi specialisti: Jorge Martin ha vinto 12 volte in 26 occasioni, contro le "sole" cinque di Pecco Bagnaia, rimasto a secco tra il Red Bull Ring 2023 e il Mugello quest'anno.

I dibattiti su come sarebbe il campionato senza le Sprint raggiungono rapidamente il loro limite, poiché le gare della domenica sono influenzate da ciò che è accaduto il giorno prima, con Bagnaia che ha utilizzato la Sprint come una sessione di test su larga scala in diverse occasioni per mettere a punto la sua moto e guadagnare un vantaggio. Resta comunque interessante vedere come si spostano gli equilibri.

L'anno scorso, il trio di testa sarebbe stato lo stesso alla fine della stagione senza le Sprint, con Bagnaia davanti a Martin e Marco Bezzecchi. Ma dopo sette Gran Premi quest'anno, il leader del campionato e quello che conta solo le gare della domenica non sono gli stessi. Martin, che è in testa al campionato "vero", ha fatto ampiamente la differenza grazie alle Sprint, nelle quali ha ottenuto due punti in più di Marc Marquez dall'inizio della stagione... e soprattutto 30 in più di Bagnaia, solo settimo nella classifica basata sulle gare brevi del sabato, nella quale paga i suoi tre ritiri consecutivi a Jerez, Le Mans e Barcellona.

Bagnaia, invece, è il pilota che ha ottenuto più punti la domenica dall'inizio della stagione, 12 in più di Martin, anche se quest'ultimo era in vantaggio prima della gara del Mugello. Marquez è solo quarto in classifica, dietro as Enea Bastianini. I ritiri di Portimão ed Austin, lo lasciano a 45 punti dal suo futuro compagno di squadra nel team ufficiale Ducati.

Alle loro spalle, possiamo notare che Maverick Vinales è molto ben piazzato al sabato, grazie alle sue due vittorie consecutive a Portimão e Austin, mentre Bastianini brilla più la domenica che il sabato, a differenza di Pedro Acosta, penalizzato dalle cadute a Le Mans e Barcellona.

Ecco le classifiche del "Campionato Sprint" e del "Campionato della Domenica" dopo le prime sette gare della stagione:

Il campionato delle Sprint

Pos. Pilota Totale 1 Jorge Martín 56 12 7 7 12 12 6 2 Marc Márquez 54 5 9 9 4 9 9 9 3 Maverick Viñales 46 1 12 12 7 7 2 5 4 Pedro Acosta 38 2 3 6 9 4 7 7 5 Enea Bastianini 34 4 4 4 11 6 5 6 Aleix Espargaró 32 7 2 5 5 12 1 7 Pecco Bagnaia 26 6 6 2 12 8 Brad Binder 13 9 4 9 Jack Miller 13 5 3 2 3 10 Franco Morbidelli 12 6 6 11 Fabio Di Giannantonio 10 3 4 3 12 Raúl Fernández 7 1 5 1 13 Dani Pedrosa 7 7 14 Fabio Quartararo 6 1 5 15 Álex Márquez 5 3 2 16 Augusto Fernández 3 3 17 Miguel Oliveira 2 2 18 Marco Bezzecchi 1 1 19 Joan Mir 1 1 20 Johann Zarco 0 21 Álex Rins 0 22 Takaaki Nakagami 0 23 Luca Marini 0 24 Stefan Bradl 0 25 Pol Espargaró 0

Il campionato della domenica