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MotoGP | Bagnaia: "Phillip Island pista vera, ma ora si va in una direzione diversa"
Il pilota della Ducati si aggiunge all'elenco dei colleghi dispiaciuti per l'addio ad una delle piste più iconiche del calendario della MotoGP, che l'anno prossimo farà spazio al cittadino di Adelaide. Per il fine settimana però lo sue aspettative non sono particolarmente importanti.
Matteo Nugnes
Pubblicato: 22 ott 2026, 10:29
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Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Pensare che quello cominciato oggi è l'ultimo weekend a Phillip Island per la MotoGP fa sempre strano. E a maggior ragione è così per tutti i piloti, che non hanno mai nascosto il loro amore per il velocissimo tracciato australiano e faticano a farsi una ragione del dovergli dire addio. Al netto anche del clima, che è una variabile che rende sempre molto complicato correre da queste parti, come ha sottolineato Pecco Bagnaia.
"Peccato, è un gran peccato. Una pista iconica, una pista di velocità pura come questa. Non ce ne sono più tante, si va in una direzione sicuramente diversa ed è un peccato perché dove noi piloti ci divertiamo di più su piste come questa. E' vero che le condizioni meteo non sono mai favorevoli in questo periodo dell'anno, a parte qualche giornata", ha detto Bagnaia ai giornalisti presenti a Phillip Island alla vigilia del Gran Premio d'Australia.
"Di solito fino al giovedì, fino al venerdì, sono sempre bellissime. Dopo sabato e domenica qualcosa succede, perché ogni volta cambia decisamente. Oggi ci sono 25 gradi, domani ce ne saranno 27. Sabato e domenica 12, quindi si ruota completamente il vento.
Ci sarà tantissimo vento, tantissimo pioggia, quindi sarà un weekend divertente", ha aggiunto.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Anche se ama Phillip Island, il pilota della Ducati non ci ha mai vinto in nessuna classe e questa difficilmente potrà essere l'occasione giusta per farlo: "E' una pista dove la moto ti deve dare tantissimo feeling, devi sentire quello che succede, devi avere molta confidenza. E quindi spero di riuscire ad averne un po', però col bagnato diciamo che i miei problemi sono moltiplicati per due. Può essere abbastanza peggio, quindi spero nell'asciutto".
Oggi si è parlato parecchio anche del Gran Premio del Qatar, che resta fissato per il weekend dell'8 novembre, nonostante la situazione sembri addirittura in peggioramento riguardo al conflitto in Medio Oriente: "Io credo che l'interesse comune sia quello di andare in totale sicurezza e l'obiettivo principale di Dorna credo sia quello lì. Ma diciamo che non vorrei entrare troppo nei dettagli", ha spiegato, quando gli è stato domandato se i piloti avessero discusso tra loro della situazione o avessero intenzione di farlo.
Infine, il piemontese ha dedicato un pensiero a Kimi Antonelli, che questo fine settimana si gioca ad Austin il suo primo match point per diventare campione del mondo di Formula 1: "Kimi è un ragazzo giovane, perché io considero sempre che ha l'età di mio fratello, però è un ragazzo di una maturità incredibile. Penso che farà tutto il massimo per divertirsi, per andare al 100%. Credo che sia un'opportunità per l'Italia in generale avere un pilota come Kimi, che per la prima volta si può giocare un titolo. È fantastico, sono con lui col pensiero".
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