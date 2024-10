MotoGP | Bagnaia: "Per ora nessuno fa la differenza, domani vedremo i valori reali"

Quello di Pecco Bagnaia a Phillip Island non è sembrato un venerdì semplicissimo, ma a quanto pare da fuori non si riesce ad avere sempre le sensazioni giuste. E' vero che, dopo la cancellazione della prima sessione a causa del maltempo, il pilota della Ducati ha dato un po' l'impressione di inseguire in quella pomeridiana a causa di un problema tecnico accusato nelle prime fasi.

Alla fine però è riuscito a chiudere con il quinto tempo, staccando il pass per la Q2 del Gran Premio d'Australia, e alla fine era quello l'obiettivo per oggi. Inoltre, il campione del mondo in carica sembra avere anche le idee abbastanza chiare sulla direzione da prendere in termini di messa a punto per la sua Desmosedici GP, quindi ha tracciato un bilancio positivo.

"Siamo entrati dopo per cercare di non stare nel casino, visto che sono entrati tutti subito. Ma avevamo visto sul radar che in quella fase non dava pioggia, quindi sarebbe stato uguale. Poi comunque abbiamo avuto un problema, quindi mi sono dovuto fermare e cambiare la moto. Non posso dire esattamente cosa sia successo, ma era un qualcosa legato alla dinamica della moto, quindi facilmente risolvibile", ha detto Bagnaia a fine giornata.

"In generale comunque è stata una sessione abbastanza tranquilla, siamo riusciti a migliorare uscita dopo uscita. Mi trovavo bene e siamo riusciti a capire subito la direzione. L'unica cosa negativa è non essere riusciti a fare bene il time attack alla fine a causa delle bandiere gialle. Ma oggi la cosa più importante era essere nei dieci e ci siamo riusciti", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Tra le novità che creavano un po' di preoccupazione c'è il nuovo manto d'asfalto che è stato steso sul tracciato australiano, già di per sé molto impegnativo per le gomme: "Ha molto grip, ma ci sono già tantissimi avvallamenti e questo è strano. Sul rettilineo la moto tende a muoversi tanto ed è così anche sul veloce. Poi ci sono anche delle patch che fanno innervosire la moto, soprattutto tra la curva 11 e la curva 12. E' strano, ma fortunatamente il grip è buono".

Con una sola sessione a disposizione, non è stato possibile provare tutte le soluzioni che la Michelin ha portato per il posteriore proprio per ovviare all'asfalto nuovo: "Abbiamo cercato di concentrarci sulla soft per fare più giri. Ho visto qualcuno provare la media e penso che possa essere una buona gomma. Domani mattina proveremo a fare ancora qualche giro con la soft e spero che qualcuno in Ducati invece vada con la media, in modo da poter capire cosa fare. Domani poi avremo 40 minuti nelle libere: non sono 10 minuti che fanno la differenza, ma qualcosa in più porteranno".

Quando poi gli è stato chiesto quale sarà il suo target per la giornata di domani, ha concluso: "Cercare di andare in prima fila sicuramente, poi vedremo per la Sprint. Al momento non c'è nessuno che fa la differenza, anche perché abbiamo fatto un turno solo. Domani vedremo un po' i valori reali, perché quelli di oggi sono molto simili. Alla fine anche Marquez è stato subito veloce appena è entrato, ma poi a livello di passo e time attack siamo molto simili".